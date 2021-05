Chi va in UEFA Europa Conference League tra Roma e Sassuolo? Tutti gli scenari

La 37^ giornata della serie A si è conclusa con una vittoria della Roma sulla Lazio nel derby capitolino, accompagnata da una vittoria del Sassuolo sul Parma nel derby emiliano. Le due formazioni restano quindi distanziate da soli due punti. Questo vuol dire che nell’ultima giornata di campionato Roma e Sassuolo si giocheranno l’accesso alla UEFA Europa Conference League.

La Roma è a quota 61, il Sassuolo a quota 59. Quali scenari abbiamo di fronte?

Le due squadre domenica prossima saranno impegnate in Spezia-Roma e Sassuolo-Lazio. I giallorossi giocheranno in trasferta contro una squadra che ieri ha conquistato la matematica salvezza. Il Sassuolo invece affronterà l’altra squadra della Capitale, già sicura del sesto posto in campionato e della qualificazione in Europa League. Due squadre che, quindi, non hanno altro da chiedere a questo campionato.

Leggi anche > LA SPERANZA C’È ANCORA MA CON UN PO’ DI MAGONE

Europa Conference League: ecco gli scenari per Roma e Sassuolo

Per il Sassuolo è quasi d’obbligo battere la Lazio per poter sperare in una qualificazione.

Se la Roma vince contro lo Spezia, qualsiasi risultato faccia il Sassuolo, la formazione giallorossa andrà a quota 64 punti, qualificandosi per la UEFA Europa Conference League.

Se la Roma pareggia e il Sassuolo vince, le due squadre vanno entrambe a quota 62 punti. In quel caso vige la regola degli scontri diretti. Essendo Roma-Sassuolo terminata 0-0 e Sassuolo-Roma terminata 2-2, le due compagini sarebbero ancora in perfetta parità (non vale la regola dei gol in trasferta). In quel caso si conterà dunque la differenza reti (in questo momento favorevole ai giallorossi). In caso di vittoria del Sassuolo e di pareggio giallorosso, dunque i neroverdi dovrebbero vincere sulla Lazio con almeno cinque gol di scarto. Qualora la differenza reti tra le due squadre risultasse però identica, al Sassuolo basterebbero quattro gol di scarto – a patto di averne segnate più della Roma. In caso di parità anche nella differenza reti, infatti, si conta il numero di gol segnati nel corso del campionato.

Se il Sassuolo vince e la Roma perde, il Sassuolo raggiungerebbe quota 62 punti, mentre la Roma rimarrebbe a 61. In quel caso il Sassuolo sarebbe qualificato in UEFA Europa Conference League e la Roma no.

Per sperare nella qualificazione in UEFA Europa Conference League, dunque, è quasi d’obbligo per il Sassuolo sperare in una vittoria e, al contempo, in una sconfitta della Roma sul campo spezzino.