Tosolini (Udineseblog): “Al Sassuolo servono punti, l’Udinese farà una gara accorta”

In vista della sfida Udinese-Sassuolo in programma domenica 12 gennaio alle ore 12:30 al Dacia Arena di Udine, abbiamo avuto il piacere d’intervistare la collega Monica Tosolini di UdineseBlog.it, con Monica abbiamo fatto il punto della situazione in casa bianconera, analizzando il buon momento dei friulani reduci da due vittorie consecutive.

Ciao Monica, con due vittorie consecutive, l’Udinese si è smarcata dalla zona retrocessione, la sfida contro il Sassuolo sarà l’esame per capire se la squadra ha finalmente trovato continuità?

Certamente. Contro il Sassuolo l’Udinese deve dimostrare di aver ritrovato la fiducia nei propri mezzi e l’atteggiamento giusto per dare finalmente un po’ di continuità al suo percorso di crescita. Gotti ha saputo rivitalizzare giocatori come Nuytinck, De Maio e Fofana che erano stati accantonati nella precedente gestione, ma il suo lavoro non si ferma qui. C’è da dare una precisa identità alla squadra che solo negli ultimi due anni e mezzo ha già cambiato sette volte la guida tecnica.

Solo 14 gol realizzati per l’Udinese, il secondo peggior attacco del campionato (dopo la Spal con 12 gol). Quali sono le difficoltà di questa squadra nell’andare in gol?

Il dato sui gol fatti è quello che lascia maggiormente perplessi, anche perché il reparto offensivo è quello numericamente e qualitativamente più ben fornito. E’ tornato Okaka, che lo scorso campionato ha trascinato l’Udinese alla salvezza, è arrivato Nestorovski, ma mancano ancora i gol suoi e di Lasagna. Troppi bianconeri hanno avuto un rendimento ben sotto le attese e questo ha avuto riflessi anche sulla capacità produttiva in attacco. Gotti adesso sta valutando soluzioni tattiche più offensive: già a Lecce nella ripresa ha proposto il 4-3-3 e sembra orientato a cambiare gradualmente volto alla squadra anche per quanto riguarda il modulo, senza però stravolgere gli equilibri.

Calciomercato: guardando la classifica marcatori sembra che all’Udinese manchi un bomber, Okaka, De Paul e Lasagna hanno messo a segno 3 gol a testa. Anche nello scorso campionato questi tre giocatori non sono andati in doppia cifra. Pensi che manchi un bomber?

Manca la brillantezza a giocatori dai quali le aspettative sono maggiori: sotto porta si sono fatti troppi errori. Nel mercato di gennaio dovrebbe partire il polacco Teodorczyk, che a causa di infortuni non ha mai avuto modo di farsi conoscere in Friuli. Al suo posto potrebbe arrivare qualcosa, ma non è la priorità al momento.

Udinese-Sassuolo, che partita ti aspetti?

Il Sassuolo deve ancora smaltire la rabbia per l’immeritata sconfitta a Genova. Viene da due ko consecutivi e non può permettersi il terzo. E’ chiaro che De Zerbi vuole portare via punti da Udine. La squadra di Gotti ha dalla sua la serenità data dalla classifica, ma non può commettere passi falsi: i prossimi avversari saranno Milan e Parma fuori casa, Inter al ‘Friuli’. Prevedibile una Udinese accorta, che cercherà di colpire alla minima occasione senza rischiare troppo. Poi, a seconda di come evolverà la gara, Gotti studierà le mosse tattiche migliori.

Rispetto alla gara contro il Lecce, ci saranno cambi nella formazione?

Non dovrebbero esserci cambi, né di modulo né di uomini. L’unico dubbio riguarda la spalla di Okaka in attacco. Nestorovski e Lasagna non convincono, ci sarà di nuovo la staffetta tra i due: da capire chi di loro partirà titolare. Passetto dovrebbe nuovamente essere inserito a gara in corso. L’11 titolare dovrebbe quindi prevedere: UDINESE (3-5-2) – Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski (Lasagna).