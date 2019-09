Serie A, Roma-Sassuolo: designato Daniele Chiffi di Padova

Sarà il Sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Roma-Sassuolo, gara della terza giornata di Serie A in programma domenica 15 settembre alle 18 all’Olimpico di Roma. Il fischietto veneto, che dirigerà un match del Sassuolo per la quinta volta in carriera, sarà coadiuvato dal Sig. Peretti di Verona e dal Sig. Vivenzi di Brescia. Quarto uomo il Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti VAR il Sig. Giacomelli di Trieste e il Sig. Tolfo di Pordenone.

