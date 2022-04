Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta: assente Frattesi per squalifica

La 32^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospitare l’Atalanta, match in programma domenica 10 aprile alle 15:00 al Mapei Stadium. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Lazio, mentre bergamaschi sono capitolati 3-1 in casa per mano del Napoli. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta, anche in ottica Fantacalcio. In casa neroverde, mister Dionisi dovrà fare a meno di Obiang, Djuricic e dello squalificato Frattesi. Maxime Lopez dovrebbe essere recuperato e potrebbe partire dall’inizio, mentre Berardi rimane in dubbio. In casa atalantina, Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato De Roon e degli infortunati Toloi, Ilicic e Djimsiti. Zapata partirà ancora dalla panchina, mentre l’ex di turno Boga potrebbe avere una chance da titolare.

Le probabili scelte di Dionisi in vista di Sassuolo-Atalanta

Tra i pali neroverdi, spazio ancora a Consigli. Al centro della difesa, al fianco di Ferrari, Chiriches e Ayhan si giocano un posto da titolare con il romeno in vantaggio sul turco. Sugli esterni, Dionisi ha nuovamente tutti a disposizione, ma Muldur e Kyriakopoulos sembrano essere in vantaggio su Toljan e Rogerio. In mediana, certa l’assenza di Frattesi, al suo posto ci sarà Harroui. A scanso di equivoci, Maxime Lopez tornerà dal primo minuto, ma in caso di forfait ci sarà Matheus Henrique. Davanti, confermati Scamacca, Traorè e Raspadori, mentre Berardi è ancora in dubbio. In caso di assenza, spazio ancora a Defrel.

Le probabili scelte di Gasperini in vista di Sassuolo-Atalanta

Tra i pali, ancora fiducia a Musso. Obbligato, invece, il terzetto di difesa viste le molte assenze: al centro Demiral, a destra Scalvini e sinistra Palomino. A centrocampo, vista la squalifica di De Roon, Koopmeiners e Freuler saranno i due mediani. Sugli esterni, a destra Hateboer è in ballottaggio con Maehle, mentre a sinistra verrà confermato Zappacosta. Molti dubbi nel tridente offensivo: Pessina è in ballottaggio con Miranchuk, Malinovskyi con Pasalic, mentre Muriel con Boga. Tutti i dubbi, però, verranno sciolti dopo la gara di Europa League con il Lipsia.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta: assente Frattesi per squalifica

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Maxime Lopez; Defrel, Raspadori, Traorè; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Toljan, Rogerio, Ayhan, Peluso, Ruan, Magnanelli, Matheus Henrique, Ciervo, Oddei, Ceide.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Muldur-Toljan 55%-45%, Chiriches-Ayhan 55%-45%, Kyriakopoulos 55%-45%, Maxime Lopez-Matheus Henrique 55%-45%.

Indisponibili: Obiang, Djuricic, Berardi (da valutare).

Squalificati: Frattesi.

Diffidati: Chiriches, Ferrari, Muldur.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Muriel.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Pezzella, Cittadini, Maehle, Miranchuk, Pasalic, Cissè, Boga, Zapata, Mihaila.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ballottaggi: Hateboer-Maehle 55%-45%, Pessina-Miranchuk55%-45%, Muriel-Boga 55%-45%, Malinovskyi-Pasalic55%-45%.

Indisponibili: Toloi, Ilicic, Djimsiti.

Squalificati: De Roon.

Diffidati: nessuno.