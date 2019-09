Serie A Femminile e Primavera 1 TIM, abbonamento unico allo stadio Ricci

Serie A Femminile e Primavera 1 TIM allo stadio Ricci in un unico abbonamento. Il Sassuolo ha pensato a questa promozione, l’intera stagione di entrambe le squadre a solo 70 euro. Questa tipologia di abbonamento sarà messa in vendita per un numero limitato di posti, quindi tifose e tifosi neroverdi, affrettatevi! Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito neroverde:

“Grande novità per le partite allo Stadio Ricci di Sassuolo: da questa stagione sarà infatti possibile acquistare un abbonamento unico per assistere a tutte le gare casalinghe dei neroverdi nei campionati di Serie A Femminile e di Primavera 1 TIM. Inoltre l’abbonamento permetterà l’accesso anche per i match interni di Coppa Italia Femminile e di Primavera TIM Cup.

Per acquistare l’abbonamento sarà sufficiente presentarsi ai botteghini dello Stadio Ricci prima di una delle partite in programma (apertura casse un’ora e mezza prima del fischio d’inizio) con un documento d’identità valido. L’abbonamento è in vendita esclusivamente per il settore di Tribuna ed ha un prezzo di Euro 70 (sarà attivo anche il pagamento attraverso POS). Gli Under 14 potranno accedere all’impianto gratuitamente.

Già da domenica 15 Settembre in occasione di Sassuolo-Lazio di Primavera 1 TIM sarà possibile acquistare l’abbonamento (apertura casse ore 9.30). Informiamo che questa tipologia di abbonamenti sarà messa in vendita per un numero limitato di posti, invitiamo pertanto chi fosse interessato alle partite dei suddetti campionati ad affrettarsi nell’acquisto”.