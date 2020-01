Sassuolo Under 17 piegato di misura a Vinovo: la Juve schiacciasassi vince 1-0

Era difficile fare risultato oggi, se non altro perché nessuno ci è ancora riuscito fino ad ora tra le 12 squadre del girone A: il Sassuolo Under 17 viene battuto per 1-0 dalla Juventus a Vinovo. Ai bianconeri, che proseguono spediti verso il primato matematico del girone, basta una rete di Chibozo a metà secondo tempo: l’esterno aveva segnato anche nello scontro diretto della scorsa stagione, terminato per 4-2 in favore dei bianconeri. L’Under 17 vede così interrompersi la striscia di cinque vittorie consecutive che l’ha portata fino al secondo posto, diventato terzo dopo il recupero vinto dall’Empoli contro il Genoa.

Mister Simone Barone ha commentato per Canale Sassuolo l’1-0 di oggi: “La Juventus è forte in tutti i reparti e sotto tutti i punti di vista, forse anche fuori portata per questo campionato, ma la voglia, l’atteggiamento e il sacrificio sono stati quelli giusti. Abbiamo commesso un’ingenuità sul gol, poi siamo rimasti in partita sfiorando il pareggio con un’occasione clamorosa: questa partita ci deve dare la consapevolezza che il gruppo è forte e sta crescendo ancora. Da domenica contro la Lazio dobbiamo tornare a vincere”.

JUVENTUS-SASSUOLO 1-0

RETI: 18’st Chibozo (J).

JUVENTUS: Senko, Savona, Turicchia, Salducco, Fiumanò (45’st Giorcelli), Saio, Bonetti (39’st Mauro), Ferraris (45’st Ribeiro), Cerri (19’st Pisapia), Miretti (19’st Bevilacqua), Chibozo (45’st Andreano).

A disposizione: Oliveto, Gagliardi.

Allenatore: Francesco Pedone.

SASSUOLO: Zacchi, Cavallini (32’st Barbetta), Pieragnolo, Casolari, Cehu, Lazzaretti, Capogna (7’st Giordano), Tourè (26′ Bruno), Mata (32’st Barbieri), Borgia (7’st Biondelli), Palma.

A disposizione: Lanzi, Pecchia, Macchioni, Markiewicz.

Allenatore: Simone Barone.

Arbitro: Sig. D’Ambrosio Giordano di Collegno.

Assistenti: Sig. Greco di Nichelino e Sig. Codrescu di Aosta.