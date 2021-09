Sassuolo Under 17: ieri i Test Mapei, definita l’amichevole di domenica

Nella mattinata di ieri, il Sassuolo Under 17 di mister Pensalfini ha svolto la prima sessione stagionale di Test Mapei, presso il sintetico “Ferrari” di Fiorano Modenese. I 2005 neroverdi, che si stanno allenando da quasi un mese, sono appena tornati dalla Toscana, dove hanno disputato il 13° Memorial Vitulano arrivando in semifinale. E’ stata definita, inoltre, l’amichevole del prossimo weekend: domenica prossima, l’Under 17 sarà ospite del Trento, squadra che milita nel Campionato Primavera 3; fischio d’inizio alle ore 11. Un test importante per mettersi a confronto con ragazzi di 2/3 anni più grandi, a due settimane dall’inizio del campionato in programma il 19 settembre.

Segui CS anche su Instagram!