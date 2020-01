Sassuolo Under 17, 2-1 esterno al Livorno e prima vittoria del 2020

Il Sassuolo Under 17 coglie la prima vittoria del 2020 dopo la sconfitta con la Juve e lo 0-0 con la Lazio delle ultime due domeniche: all’Armando Picchi 5 di Banditella, i 2003 di mister Barone superano per 2-1 il Livorno grazie alle reti nella ripresa di Arcopinto (rigore) e Biondelli. Inutile il gol amaranto su rigore nell’ultimo minuto di recupero. Nonostante il Livorno fosse il fanalino di coda del girone, il terreno di gioco dei toscani è sempre un punto interrogativo per la sua qualità: lo è stato l’anno scorso, quando i neroverdi vinsero con un gol di Capogna, e lo è stato anche quest’anno. Con questi tre punti, l’Under 17 torna al secondo posto con 26 lunghezze scavalcando l’Empoli. Domenica prossima, il derby con il Parma vale molto per le ambizioni playoff del Sassuolo.

Simone Barone, tecnico del Sassuolo Under 17, ha commentato in esclusiva ai nostri microfoni la partita di oggi pomeriggio: “La gara è stata molto maschia e fisica, il campo era in erba naturale con molto fango, cosa che ha impedito lo sviluppo di una bella prestazione dal punto di vista tecnico. Siamo stati bravi a portare a casa questi tre punti meritati”.