Sassuolo Under 15 battuto 1-0 dalla Lazio, Gilioli: “Creato tanto, c’è rammarico”

Seconda sconfitta consecutiva per il Sassuolo Under 15, che perde per 1-0 contro una Lazio ancora a punteggio pieno: decide un gol di Brasili a metà secondo tempo. Neroverdi che rimangono dunque ad un punto in classifica, quello ottenuto in casa del Parma. Domenica prossima, a Villalunga arriva la Virtus Entella.

Al termine della partita, è intervenuto ai nostri microfoni mister Cris Gilioli: “Siamo dispiaciuti perché abbiamo fatto un’ottima partita, sia per l’atteggiamento che per le occasioni avute. Siamo stati un po’ sfortunati perché l’episodio è andato a nostro sfavore, il pareggio poteva addirittura andarci stretto. I ragazzi sono sulla buona strada, stiamo seminando e prima o poi raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”.

LAZIO-SASSUOLO 1-0

RETI: 17’st Brasili.

LAZIO: Polidori, Casonato (31’st Petrucci), Milani, Nazzaro, Iobbi, Dutu, Cannatelli, Troise, Brasili (31’st Zanchetta), Di Tommaso (10’st Di Venanzio), Di Nunzio (1’st Rossi).

A disposizione: Magro, Fabris, Polanco, Oliva, Giubrone.

Allenatore: Tommaso Rocchi.

SASSUOLO: Scacchetti, Fontana (35’st Toni), Parlato, Pigati (20’st Pivetti), Corradini, Fabiani, Moriano (15’st Rovatti), Okojie, Perini, Bruno, Gasparro (20’st D’Ambrosio).

A disposizione: Merli, Di Bitonto, Deri, Manini, Casini.

Allenatore: Cris Gilioli.

Arbitro: Sig. Pisaltu di Civitavecchia.

Assistenti: Sig.ra Negro di Roma 1 e Sig. Pagavino di Civitavecchia.

Ammoniti: 28′ Okojie (S), 30′ Bruno (S), 35′ Pigati (S), 18’st Troise (L).

Espulsi: 35’st Perini (S).