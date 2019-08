Sassuolo-Sampdoria: le probabili formazioni della 2^ di campionato

Nel Sassuolo di Roberto De Zerbi rientra Domenico Berardi, l’attaccante assente per squalifica nella prima giornata di campionato contro il Torino, sarà a disposizione del mister per la sfida contro la Samp e con ogni probabilità giocerà dal primo minuto in coppia con Caputo e Boga.

A centrocampo assente Magnanelli, il tecnico neroverde potrebbe schierare Traoré, Obiang e Locatelli. In difesa non ci sarà Rogerio, la scelta potrebbe quindi cadere sulla difesa a quattro con Ferrari e Marlon centrali, sulle fasce Peluso e Toljan.

Leggi > I convocati di Sassuolo-Sampdoria

Eusebio Di Francesco dovrebbe invece confermare la formazione scesa in campo nella prima giornata contro la Lazio.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Peluso, Ferrari, Marlon, Toljan; Locatelli, Obiang, Traoré; Boga, Berardi, Caputo.

Allenatore: Roberto De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Vieira; Ramirez, Quagliarella, Caprari.

Allenatore: Eusebio Di Francesco