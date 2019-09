Sassuolo, l’Under 16 rimontata in casa della Lazio: finisce 3-2

Torna da Roma a bocca asciutta anche il Sassuolo Under 16, che perde per 3-2 contro la Lazio: al Prato Lauro Green Club, i neroverdi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Sighinolfi, ma subiscono la rimonta biancoceleste nei secondi 40 minuti di gioco. Il secondo gol del Sassuolo è opera di Kumi, ancora a segno dopo i due centri contro Parma e Sampdoria. I 2004 neroverdi restano dunque a 4 punti in classifica: domenica arriva la Virtus Entella a Fiorano.

Questo il commento di mister Roberto Bucchioni in esclusiva a Canale Sassuolo: “Abbiamo fatto e chiuso in vantaggio un buon primo tempo grazie ad un rigore di Sighinolfi verso la mezz’ora di gioco, poi siamo un po’ peggiorati nella ripresa contro un’ottima Lazio, che è riuscita a pareggiare dopo pochissimi minuti. Noi ci siamo disuniti, la Lazio ne ha approfittato e ha giocato un secondo tempo migliore del nostro. E’ un peccato, dobbiamo riuscire a portare quanto di buono prodotto nel primo tempo anche nella seconda frazione”.

SASSUOLO (4-3-3): Pizzolato; Dangelo, Ughetti, Incerti, Mambelli; Milano, Semeraro, Kumi; Liguori, Baldari, Sighinolfi.