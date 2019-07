Sassuolo, l’ex Primavera Mota Carvalho firma con la Juventus

Colpo in entrata per la Juventus Under 23, che si assicura l’attaccante Dany Mota Carvalho acquistandolo dalla Virtus Entella. Il giocatore lussemburghese, che ha militato nella Primavera del Sassuolo da gennaio a maggio 2018, era tornato in Liguria per via del mancato riscatto da parte della società neroverde e ha disputato un grandissimo campionato in Serie C con 12 gol all’attivo, annata culminata con la promozione in Serie B. Secondo quanto riporta TMW, l’attaccante ha svolto stamattina le visite mediche.

Leggi anche > CALCIOMERCATO SASSUOLO: UNA SQUADRA DI B INTERESSATA A KOLAJ