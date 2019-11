Sassuolo-Lazio 1-2: dalla gioia del gol di Caputo all’amarezza del gol di Caceido

Quando Felipe Caceido ha messo in rete la palla dell’1-2 – che poi sarebbe stato il risultato finale di questa Sassuolo-Lazio – nella mente di noi tifosi c’è stato qualcosa, come un rumore di cristalli che si rompono all’improvviso dopo una gara bella, giocata bene ma che, purtroppo, non ha dato risultati.

Proprio così, perché il Sassuolo visto in campo al Mapei Stadium contro i biancocelesti altro non era che una squadra quadrata che, assenze a parte, ha dato un bel po’ di filo da torcere alla prima squadra della Capitale (che poi non a caso è terza in classifica).

Sassuolo-Lazio 1-2: senza Berardi e Defrel, Ciccio Caputo è una sicurezza

Se si toglie infatti la timidezza un po’ eccessiva di un Boga bloccato dal raddoppio biancoceleste, dobbiamo però tener conto della buona gara dei vari Toljan, Djuricic, Locatelli, Romagna e – soprattutto – di Ciccio Caputo.

Senza Berardi e senza Defrel, infatti, il pugliese si è fatto carico del reparto offensivo. Dialoga coi compagni, offre sponde e potenziali assist, segna e ci regala l’illusione di prenderci un punto contro la Lazio. Cosa volere di più? Vincere, magari. Anche perché dalla gioia del gol di Caputo all’amarezza del gol di Caceido il passo è breve.

Contro la Lazio uno dei migliori Sassuolo della stagione?

Qualcuno vocifera che il Sassuolo visto contro i laziali – svarione del 90° a parte – è il migliore della stagione. Difficile dirlo. Fatto sta che di certo si è vista una bella partita, ruvida al punto giusto e che, pur con un risultato negativo, ci ha fatto divertire.

Per salvarsi, però, tutto questo non basta. E dopo questa Sassuolo-Lazio 1-2, le prossime due (Coppa Italia esclusa) sono con Juve e Cagliari. Poi il Milan, il recupero col Brescia e c’è il Napoli. Clienti non certo facili, è chiaro, ma siamo in serie A. E siamo certi che il sogno di tanti di noi, è quello di tornare vincere contro i bianconeri…

