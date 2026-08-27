Sassuolo, il tabellone live del calciomercato 2026-2027
ACQUISTI
Adzic (a, Juventus, prestito con diritto di opzione e contro-opzione), Bowie (a, Verona, prestito con diritto\obbligo di riscatto), Dominguez (a, Bologna, prestito con diritto di opzione), Leysen (d, Union-Saint Gillois, prestito con diritto\obbligo di opzione), Muric (p, Ipswich Town, riscatto), Obrador (d, Benfica, prestito con diritto di opzione), Satalino (p, svincolato), Walukiewicz (d, Torino, riscatto)
RIENTRO PRESTITI
Caligara(c, Pescara, fine prestito), Ciervo (a, Reggiana, fine prestito), Cinquegrano (d, Inter, fine prestito), Di Bitonto (d, Gubbio, fine prestito), Ghion (c, Empoli, fine prestito), Missori (d, Avellino, fine prestito), Nuamah (a, Catanzaro, fine prestito), Odenthal (d, Bari, fine prestito), Paz (d, Reggiana, fine prestito), Pierini (a, Sampdoria, fine prestito), Skjellerup (a, Spezia, fine prestito)
CESSIONI
Alvarez (a, Club Atletico Talleres, prestito con diritto di opzione), Amendola (c, Catania, definitivo), Antiste (a, Górnik Zabrze, prestito con diritto\obbligo di riscatto), Barani (d, Gubbio, prestito), Bruno (c, Vado, prestito), Coulibaly (d, Leicester, fine prestito), D’Andrea (a, Cesena, prestito con opzione), Fadera (a, Como, fine prestito), Garcia (d, Olympique Marsiglia, fine prestito), Knezovic (c, Casarano, definitivo), Kumi (c, Juve Stabia, prestito), Leone (c, Arezzo, prestito), Moro (a, Padova, definitivo), Muharemovic (d, Leeds, definitivo), Mulattieri (a, Verona, prestito con diritto\obbligo di riscatto), Nzola (a, Fiorentina, fine prestito), Pedro Felipe (d, Juventus, fine prestito), Pinamonti (a, Lazio, definitivo), Romagna, (d, svincolato), F. Russo (a, Catania, prestito), Satalino (p, svincolato), Tressoldi (d, Atletico Mineiro, riscatto), Vranckx (c, Wolfsburg, fine prestito), Zacchi (p, Brescia, prestito con diritto di opzione e contro-opzione)