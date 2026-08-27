giovedì , 27 Agosto 2026
tabellone calciomercato sassuolo
Foto: sassuolocalcio.it

Sassuolo, il tabellone live del calciomercato 2026-2027

Giuseppe Guarino 27/08/2026 Calciomercato Sassuolo - Tutte le notizie di calciomercato

Sassuolo, il tabellone live del calciomercato 2026-2027

ACQUISTI
Adzic (a, Juventus, prestito con diritto di opzione e contro-opzione), Bowie (a, Verona, prestito con diritto\obbligo di riscatto), Dominguez (a, Bologna, prestito con diritto di opzione), Leysen (d, Union-Saint Gillois, prestito con diritto\obbligo di opzione), Muric (p, Ipswich Town, riscatto), Obrador (d, Benfica, prestito con diritto di opzione), Satalino (p, svincolato), Walukiewicz (d, Torino, riscatto)

RIENTRO PRESTITI

Caligara(c, Pescara, fine prestito), Ciervo (a, Reggiana, fine prestito), Cinquegrano (d, Inter, fine prestito), Di Bitonto (d, Gubbio, fine prestito), Ghion (c, Empoli, fine prestito), Missori (d, Avellino, fine prestito), Nuamah (a, Catanzaro, fine prestito), Odenthal (d, Bari, fine prestito), Paz (d, Reggiana, fine prestito), Pierini (a, Sampdoria, fine prestito), Skjellerup (a, Spezia, fine prestito)

CESSIONI
Alvarez (a, Club Atletico Talleres, prestito con diritto di opzione), Amendola (c, Catania, definitivo), Antiste (a, Górnik Zabrze, prestito con diritto\obbligo di riscatto), Barani (d, Gubbio, prestito), Bruno (c, Vado, prestito), Coulibaly (d, Leicester, fine prestito), D’Andrea (a, Cesena, prestito con opzione), Fadera (a, Como, fine prestito), Garcia (d, Olympique Marsiglia, fine prestito), Knezovic (c, Casarano, definitivo), Kumi (c, Juve Stabia, prestito), Leone (c, Arezzo, prestito), Moro (a, Padova, definitivo), Muharemovic (d, Leeds, definitivo), Mulattieri (a, Verona, prestito con diritto\obbligo di riscatto), Nzola (a, Fiorentina, fine prestito), Pedro Felipe (d, Juventus, fine prestito), Pinamonti (a, Lazio, definitivo), Romagna, (d, svincolato), F. Russo (a, Catania, prestito), Satalino (p, svincolato), Tressoldi (d, Atletico Mineiro, riscatto), Vranckx (c, Wolfsburg, fine prestito), Zacchi (p, Brescia, prestito con diritto di opzione e contro-opzione)

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Riguardo Giuseppe Guarino

Giornalista beneventano ma neroverde, mancino e grafomane. Sempre attento a tutto ciò che gli cambia attorno, ma con leggerezza. Prova a dare la sua visione sul mondo del Sassuolo

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