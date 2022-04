Sassuolo-Fiorentina Under 17 0-6: i neroverdi di Pensalfini crollano sotto i colpi della Viola

L’Under 17 di Filippo Pensalfini è crollata per per 0-6 sotto i colpi della Fiorentina. Alla fine del primo tempo la Fiorentina conduceva già per 4-0. Ecco il tabellino della partita:

Under 17 | Sassuolo-Fiorentina 0-6

Reti: 1′ Mignani (F), 7′ Elia (F), 8′ Presta (F), 45′ Padilla (F), 65′ Maggini (F), 90′ Vitolo (F)

SASSUOLO: Zouaghi, Megna (K, dal 60′ Parlato), Di Bitonto, Pigati, Corradini, Henriksen, Moriano (dal 70′ Rovatti), Rigo (dal 60′ Ravaioli), Perini (dal 80′ Okojie), Bruno (dal 80′ Cipolletti), Leone.

A disposizione: Scacchetti, Manini, Fontana, Toni.

Allenatore: Filippo Pensalfini

FIORENTINA: Martinelli, Penchini (dal 46′ Maggini), Pitti (dal 60′ Vitolo), Baroncelli (dal 46′ Spaggiari), Comuzzo (dal 46′ Sichi), Elia, Mignani (dal 60′ Fraghelli), Harder, Presta (dal 24′ Picchianti), Ievoli, Padilla (dal 70′ Palamara).

A disposizione: Moro, Braschi.

Allenatore: Daniele Picchianti.

Arbitro: Giovanni Tricarico di Verona

Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto, Mattia Salviato di Castelfranco Veneto.

Ammoniti: Nessuno.

Espulsi: Nessuno.

Recupero 1T: 3 minuti

Recupero 2T: 3 minuti

