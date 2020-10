Sassuolo Femminile sugli scudi : 3-0 al Florentia San Gimignano

Gli spettatori sky non si saranno certo annoiati oggi all’ora di pranzo (diretta Sky ore 12:30) a vedere questo Sassuolo Femminile giocare. Partita condotta dall’inizio alla fine dalle ragazze di Piovani. Al 5′ minuto Haley Bugeja va vedere di essere subito in partita colpendo il palo con un gran sinistro dopo ottima azione personale. Tuttavia non bisogna aspettare a lungo per il primo gol siglato da Kamila Dubcova al ’13 su rigore: contatto in area fra Luisa Pugnali e Mana Mihashi. Kamila Dubcova segna così il centesimo gol del Sassuolo in Serie A! 1-0 .Si fa vedere il Florentia con Luisa Pugnali al 15′ che calcia di potenza dall’interno dell’area e costringe Diede Lemey al grande intervento! Al 32′ è nuovamente il Sassuolo Femminile ad andare in rete questa volta con Mana Mihashi che svetta di testa su cross dalla destra battuto da Veronica Battelani 2-0. Ci prova poco dopo la stessa Veronica Battelani con palla che sfila vicino al palo. Al ’44 fallo di mani in area toscana e nuova occasione dal dischetto per le neroverdi. Questa volta se ne incarica Valeria Pirone che si fa respingere il tiro da Amanda Tampieri. Si va al riposo pertanto su questo risultato. Il copione del secondo tempo non cambia :Sassuolo Femminile sempre alla ricerca del gol e Florentia che cerca di pungere appena ne ha l’occasione. L’occasione capita al ’57 sui piedi della maltese Haley Bugeja che con un ‘altra ottima azione, come quelle che ci ha abituato finora, sigla un gol stupendo saltando un avversario in velocità e piazza il pallone con un tiro di destro nell’angolino dove Amanda Tampieri può solo guardare. Numeri pazzeschi per questa giovane giocatrice con all’attivo quattro presenze in serie A e quattro gol siglati!3-0

Il Florentia alza la testa e prova a impensierire la retroguardia neroverde con Sofia Cantore che con l’esterno destro calcia una gran punizione dai venti metri su cui vola Diede Lemey e devia in angolo. All’ 85 Valeria Pirone cerca con caparbietà il gol, ma Tamar Dongus salva sulla linea. Termina così un’altra ottima prova del Sassuolo Femminile. Sassuolo Femminile momentaneamente in testa alla classifica in attesa della partita fra Pink Bari e Juventus Femminile. La prossima settimana è prevista la sosta per gli impegni delle nazionali. Nazionale maggiore Italia impegnata nella qualificazione agli Europei 2021 che si scontrerà Martedì 27/10 alle ore 17:30 al Castellani di Empoli contro la Danimarca.

SASSUOLO: Lemey, Santoro (52 ‘ Pondini), Lenzini, Orsi (81′ Brundin), Philtjens, Tommaselli (81′ Monterubbiano), Battelani (65′ Brignoli), Mihashi, Dubcova, Bugeja (81’ Cambiaghi), Pirone. All. Piovani

A disposizione: De Bona, Filangeri, Fuentes, Pelinghelli, Brundin, Pondini, Brignoli, Monterubbiano, Cambiaghi.

FLORENTIA SAN GIMIGNANO: Tampieri, Bursi (66′ Imprezzabile), Dongus, Ceci, Pisani, Nilsson (58′ Dahberg), Re, Wagner (58′ Bardin), Pugnali, Martinovic (75′ Anghileri), Cantore. All. Carobbi

A disposizione: Friedli, Lonni, Imprezzabile, Boglioni, Bardin, Dahlberg, Anghileri, Bolognini, Prinzivalli.

Ammonite:

Note: Pirone sbaglia un rigore al minuto 44′