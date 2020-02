Sassuolo e Parma, sfida imprevedibile in una Serie A spettacolare

Tutti amiamo la Serie A ma, diciamocelo, negli ultimi anni non è stato il torneo più entusiasmante del mondo. Questa stagione tuttavia si contraddistingue per la sua imprevedibilità non solo in testa alla classifica. Sebbene la lotta scudetto sia esaltante quando siamo ormai giunti all’ultimo terzo del torneo, vi sono altre contese che accendono gli animi degli appassionati. C’è la corsa al quarto posto tra Roma e Fiorentina, c’è la lotta salvezza, e poi c’è l’aspra battaglia per il sesto posto che significherebbe Europa League. Cinque squadre in tre punti tra la sesta, il Verona, e la decima, il Milan, con Napoli e Sassuolo appena qualche punto sotto.

Una bagarre paragonabile parzialmente alla situazione della nostra Serie B, torneo entusiasmante che quanto ad equilibrio e imprevedibilità è seconda a pochi. A differenza della B il divario tra alcune compagini (Napoli) ed altre, come il Bologna o lo stesso Sassuolo, è piuttosto marcato ma il pallone è rotondo e 23 giornate non sono bastate a stabilire del tutto le gerarchie. Visto che ogni squadra vive il proprio momento di gloria di tanto in tanto, formulare pronostici affidabili risulta sempre complicato, come d’altronde provano a fare gli esperti di Wincomparator che ogni giorno forniscono consigli e previsioni accurate sulle partite di calcio dei campionati maggiori.

Ecco allora che la sfida tra il Sassuolo e il Parma assume contorni inaspettati, con i padroni di casa in gran forma dopo 10 punti in 4 gare e gli ospiti dal dente avvelenato dopo la sconfitta di misura patita con la Lazio e che hanno però virtualmente già raggiunto l’obiettivo stagionale della salvezza.

In casa Sassuolo, un Berardi raramente così prolifico e un Ciccio Caputo che da attaccante di culto si sta confermando nella massima serie, dopo le ottime prestazioni dello scorso anno con l’Empoli, stanno contribuendo a mantenere il numero di punti dello scorso anno, che dopo 23 giornate era di 30. A differenza della scorsa stagione però i neroverdi non hanno perso pezzi pregiati, come Boateng, che hanno contribuito ad aumentare il tasso tecnico e la qualità della rosa. Nella stagione 2018-2019, invece, il Sassuolo aveva conquistato solo 13 i punti nelle ultime 15 gare.

E il Parma? I crociati giungono a Reggio con ancora qualche recriminazione per la vittoria della Lazio giunta a dire di Aversa con un chiaro rigore non concesso. La classifica però sorride: le 32 lunghezze finora valgono la virtuale salvezza con vista sull’Europa che sarà difficilissima da raggiungere ma che non comporterà alcuna pressione. C’è inoltre la positiva incognita Gervinho: il giocatore si sta reintegrando in squadra dopo il curioso caso Al Sadd, con cui avrebbe firmato, salvo poi vedersi il contratto annullato a causa della scadenza dei tempi non rispettata. In caso venisse schierato sarebbe sicuramente un’arma pericolosissima in grado di scalfire una difesa, come quella neroverde, non del tutto impermeabile (38 le reti subite finora, 1.5 a partita).

In tutto questo ciò che è certo è che il campionato e questa sfida sono più aperti che mai e non vediamo l’ora di andare allo stadio a goderci lo spettacolo.