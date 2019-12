Focus on Sassuolo-Cagliari: precedenti, curiosità, quote scommesse, statistiche ed ex della partita

Domenica 8 dicembre alle 15.00 c’è Sassuolo-Cagliari, gara valida per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2019/2020: ecco precedenti, curiosità, quote scommesse, statistiche ed ex della partita.

Lo stato di forma delle due squadre e le quote scommmesse

Il Cagliari è attualmente quarto in classifica insieme alla Roma. Sta vivendo un grandissimo campionato e non perde una partita da settembre, quando cadde in casa per 2-1 contro l’Inter. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto per 4-3 in rimonta sulla Sampdoria, una sfida reiterata in settimana in Coppa Italia.

Il Sassuolo, al di là della sconfitta con eliminazione subita in Coppa Italia dal Perugia, viene dal clamoroso pareggio esterno guadagnato in casa contro la Juventus.

Visti precedenti e stato di forma delle due formazioni, i bookmakers sono piuttosto equilibrati in questo Sassuolo-Cagliari. Il Sassuolo è leggermente favorito, essendo quotato tra 2.40 e 2.50, mentre una vittoria dei rossoblù è pagata tra i 2.80 e i 2.88. Il pareggio è tra i 3.30 e i 3.50.

I precedenti di Sassuolo-Cagliari

Gli incontri tra emiliani e sardi sono 11 tra serie A e Coppa Italia, con un bilancio in netto equilibrio. Si contano infatti tre vittorie per parte, con cinque pareggi. Il Cagliari, tuttavia, non batte il Sassuolo dal 22 dicembre 2016, quando diede vita a una clamorosa rimonta e vinse per 4-3.

Al Mapei Stadium, inoltre, il Cagliari ha vinto solo una volta, in Coppa Italia il 3 dicembre 2015. Per il resto, nello stadio amico si contano tre pareggi e due vittorie del Sassuolo. Da segnalare quella del 21 maggio 2017, quando i neroverdi di Eusebio Di Francesco si imposero per 6-2 sui sardi, grazie alle reti di Magnanelli, Acerbi, Politano, Iemmello, Matri e ad un’autorete di Borriello. Fu l’ultima partita di Di Francesco al Mapei Stadium.

Bomber dell’incontro è però l’ex rossoblu Marco Sau, attualmente al Benevento, con cinque reti realizzate contro il Sassuolo.

Gli ex della partita: Romagna e Pavoletti

Sono due gli ex della gara. In casa Cagliari c’è Leonardo Pavoletti, al momento fermo per la rottura del legamento crociato. Pavoletti con il Sassuolo in Serie A non è mai riuscito a trovare spazio, nonostante conti 42 presenze e 13 gol in neroverde, soprattutto in serie B. Con la formazione del distretto ha giocato due volte: la prima nella stagione 2012-13, la seconda nella prima metà della stagione 2014-15, prima di essere ceduto al Genoa.

In casa neroverde invece c’è Filippo Romagna, arrivato durante l’ultima sessione di calciomercato. Arrivato a Cagliari a titolo definitivo nel calciomercato estivo del 2017. In Sardegna ha trovato inizialmente continuità grazie alla stima che Diego Lopez ha di lui ma, con l’approdo di Rolando Maran in rossoblù è stato relegato sempre più spesso in panchina. In totale, a Cagliari ha collezionato 45 presenze in due stagioni.

Sassuolo-Cagliari: i precedenti di De Zerbi e Maran

Roberto De Zerbi e Rolando Maran si sono incontrati solo tre volte, ma molto intense e sempre con risultato favorevole al tecnico neroverde, che ha vinto in due occasioni e pareggiato in una, senza mai perdere contro il collega trentino. Proprio contro Maran, De Zerbi conquistò la prima vittoria in serie A della storia del Benevento, in Benevento-Chievo Verona 1-0 del 30 dicembre 2017.

Contro il Cagliari, però, De Zerbi ha un bilancio negativo: in 5 occasioni ne ha perse tre, con una vittoria e un pareggio. Tuttavia, con il Sassuolo non ha mai perso contro i sardi.

Maran ha invece incrociato il Sassuolo in ben 19 occasioni, con un bilancio di 3 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte. Il tecnico del Cagliari, però, non riesce a battere il Sassuolo dal 12 febbraio 2017 (Sassuolo-Chievo 1-3).

