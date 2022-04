Sassuolo-Atalanta in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

Dove vedere in tv Sassuolo-Atalanta, sfida valida per la giornata numero 32 della Serie A Tim in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 10 aprile alle ore 15.00?

La 32^ giornata di Serie A si aprirà sabato 9 aprile alle 15.00 con Empoli-Spezia. Ad essa seguiranno Inter-Verona alle 18.00 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Domenica 10 aprile si parte alle 12.30 con Genoa-Lazio, alla quale seguiranno Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e Genoa-Udinese alle 15.00. Alle 18.00 c’è Roma-Salernitana prima di Torino-Milan, in programma alle 20.45. Si chiude lunedì 11 aprile con Bologna-Sampdoria alle 20.45.

Sassuolo-Atalanta su Dazn o Sky: dove vederla in TV

Sassuolo-Atalanta sarà trasmessa in tv in esclusiva Dazn e non sarà pertanto possibile vederla su Sky. La partita sarà visibile accedendo alla piattaforma streaming tramite Smart Tv oppure sui dispositivi mobili tramite l’app dedicata. Sarà possibile assistere alla sfida anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

Su Dazn, la telecronaca della gara sarà affidata a Dario Mastroianni, con l’ex centrocampista di Juventus, Napoli e Chievo Emanuele Giaccherini nel ruolo di commentatore tecnico.

Sassuolo-Atalanta in streaming

Oltre che in tv, la gara sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN ma non sarà possibile vederla anche su Sky Go e NOW TV. Chi non è abbonato DAZN può seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.