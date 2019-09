Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: non torna a disposizione Magnanelli

Dopo la prima sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali, oggi è ripartita la Serie A con la terza giornata d’andata: il Sassuolo giocherà domani alle ore 18 all’Olimpico contro la Roma. I giallorossi del nuovo allenatore Fonseca hanno pareggiato le prime due partite di campionato contro Genoa e Lazio, ma perderanno Cengiz Under per le prossime cinque settimane. Mister De Zerbi ha la rosa al completo, fatta eccezione per il lungodegente Rogerio e gli acciaccati Bourabia e Magnanelli: numerosi i ballottaggi in difesa, con almeno tre giocatori in dubbio. Dalla fascia destra (Muldur in vantaggio su Toljan) a quella sinistra (il greco Kyriakopoulos potrebbe scalzare Peluso), passando per il centrale da affiancare a Ferrari (possibile esordio per Chiriches a scapito di Marlon), la trasferta nella capitale potrebbe riservarci molte sorprese. A centrocampo e in attacco, probabile la riproposizione del rombo con Duncan, Obiang e Locatelli in mediana e Traorè vertice alto; Berardi e Caputo saranno ancora le due punte.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SASSUOLO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Cetin, Juan Jesus, Santon, Smalling, Spinazzola, Diawara, Mkhitarian, Pastore, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Perotti, Under, Zappacosta.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Duncan, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marlon, Peluso, Romagna, Toljan, Tripaldelli, Ghion, Mazzitelli, Boga, Defrel, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Muldur-Toljan 55-45, Chiriches-Marlon 51-49, Kyriakopoulos-Peluso 51-49, Locatelli-Boga 55-45 (con l’ivoriano passaggio al 4-3-3).

Indisponibili: Bourabia, Magnanelli, Rogerio.