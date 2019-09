Prestiti Sassuolo, settimana 4: ancora in rete Odgaard e Sensi

E’ arrivato al quarto appuntamento la rubrica sui giocatori del Sassuolo girati in prestito dalla Serie A alla Serie D, passando per le squadre estere: solo qui trovate i resoconti di tutti i neroverdi in giro per il mondo, diffidate dalle imitazioni!

SERIE A

Claud ADJAPONG: l’esterno è rimasto in panchina in Hellas Verona-Milan 0-1.

Francesco CASSATA: non convocato per infortunio.

Cristian DELL’ORCO: non convocato per infortunio.

Federico DI FRANCESCO: in campo per 90 minuti in SPAL-Lazio 2-1.

Giangiacomo MAGNANI: non convocato per infortunio.

Alessandro MATRI: esordio nel Brescia per il Mitra, che ha giocato 8 minuti nella sconfitta con il Bologna.

Jens ODGAARD: in campo 90 minuti ancora in gol con il suo Heerenven nella sconfitta esterna contro l’Ajax per 4-1.

Stefano SENSI: sempre più protagonista dopo le ottime prestazioni arriva anche il gol che decide la vittoria casalinga della sua Inter contro l’Udinese per 1-0.

SERIE B

Enrico BRIGNOLA: un’ora da titolare nella sconfitta per 2-0 del suo Livorno contro l’Ascoli.

Jeremie BROH: solo panchina per il centrocampista in Cosenza-Pescara 1-2.

Davide FRATTESI: mezz’ora di gioco abbondante per il centrocampista subentrato al 59′ nel pareggio 0-0 di Empoli-Crotone.

Andreaw GRAVILLON: 90 minuti per il centrale nel 2-0 contro il Livorno.

Riccardo MARCHIZZA: rimasto in panchina in Pordenone-Spezia 1-0.

Andrea MERONI: sostituito ad un quarto d’ora dalla fine di Pisa-Cremonese 4-1.

Nicholas PIERINI: 90′ per l’attaccante in Cosenza-Pescara 1-2.

Marco PINATO: rimasto in panchina in Pisa-Cremonese 4-1.

Luca RAVANELLI: panchina per il difensore nella sconfitta esterna della Cremonese a favore del Pisa per 4-1.

Federico RICCI: sempre titolare ancora in campo per 90′ con il suo Spezia stavolta non riesce a trovare il gol e per lo Spezia arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Marco SALA: 90′ per il terzino in Virtus Entella-Frosinone 1-0.

Gianluca SCAMACCA: non convocato.

Leonardo SERNICOLA: rimasto in panchina nella vittoria della Virtus Entella.

SERIE C

Matteo CAMPANI: panchina per il portiere in Paganese-Virtus Francavilla 2-2.

Raffaele CELIA: sempre in campo il terzino calabrese fino ad ora, arriva anche una bella vittoria esterna dell’Alessandria 3-0 contro l’Olbia.

Ettore GLIOZZI: subentra al 67′ nella vittoria casalinga del Monza 1-0 ai danni della Pro-Patria.

Aristidi KOLAJ: slitta l’esordio dell’Under 21 albanese con l’Aurora Pro Patria, rimasto in panchina contro la Juventus Under 23.

Giacomo SATALINO: sempre titolare il portiere classe 2000, anche in Renate-Como 2-1.

SERIE D

Lorenzo BECHINI: rimasto panchina in Palermo-Roccella 2-0.

Matteo BRIZZOLARA: subentra al 50′ in Mezzolara-Vigor Carpaneto 2-1.

Alessandro CARROZZA: sostituito a 5 minuti dal termine della partita FC Messina-Corigliano 1-2.

Stefano FERRARESI: non convocato.

Matteo LAROSA: panchina nella vittoria del Gravina 1-0 contro il Sorrento.

Andrea MONTICELLI: non convocato.

Fabien PETRONELLI: sostituito al 14′ del secondo tempo nella vittoria esterna dell’Arzachena 1-0 contro l’Ostia Mare.

Davide ROMEO: rimasto in panchina nella sconfitta della Vigor Carpaneto.