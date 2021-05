Prestiti Sassuolo, Settimana 31: in gol Pierini e Scamacca, in C ultima giornata

SERIE A

Cristian DELL’ORCO (Spezia): non convocato per Verona-Spezia 1-1

Edoardo GOLDANIGA (Genoa): in campo 90′ in Lazio-Genoa 4-3.

Giangiacomo MAGNANI (Hellas Verona): titolare in Verona-Spezia 1-1, viene sostituito da Gunter al 77′.

Riccardo MARCHIZZA (Spezia): in campo 90′ in Verona-Spezia 1-1.

Gianluca SCAMACCA (Genoa): subentra ad inizio secondo tempo in Lazio-Genoa 4-3 siglando su rigore il momentaneo 4-2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹Gianluca Scamacca (@iamscamacca)

SERIE B

Claud ADJAPONG (Lecce): stagione finita in seguito alla rottura del tendine d’Achille.

Enrico BRIGNOLA (Frosinone): rimasto in panchina in Frosinone-Pisa 3-1.

Federico DI FRANCESCO (SPAL): subentra al 60′ di Brescia-SPAL 3-1, suo l’assist per il gol di Strefezza quattro minuti dopo.

Davide FRATTESI (Monza): sigla l’ottavo gol stagionale in Serie B in Salernitana-Monza 1-3, viene sostituito all’83’.

Luca MAZZITELLI (Pisa): sostituito all’82’ in Frosinone-Pisa 3-1.

Andrea MERONI (Pisa): rimasto in panchina in Frosinone-Pisa 3-1.

Jens ODGAARD (Pescara): sostituito al 61′ di Cosenza-Pescara 3-0.

Marco PINATO (Cremonese): rimasto in panchina in Cremonese-Reggina 1-1.

Luca RAVANELLI (Cremonese): non convocato per Cremonese-Reggina 1-1.

Federico RICCI (Monza): rimasto in panchina in Salernitana-Monza 1-3.

Alessandro RUSSO (Virtus Entella): rimasto in panchina in Virtus Entella-Vicenza 1-2.

Marco SALA (SPAL): subentra ad inizio secondo tempo in Brescia-SPAL 3-1.

Leonardo SERNICOLA (SPAL): sostituito all’83’ di Brescia-SPAL 3-1.

SERIE C

Giuseppe AURELIO (Imolese): in campo 90′ in Matelica-Imolese 3-0. La squadra rossoblu parteciperà ai playout.

Matteo CAMPANI (Paganese): rimasto in panchina in Casertana-Paganese 1-1. Gli azzurrostellati faranno i playout del girone C.

Raffaele CELIA (Alessandria): sostituito al 67′ in Alessandria-Pro Patria 0-1.

Andrea CISCO (Novara): subentra al 51′ in Novara-Como 0-5.

Andrea GHION (Carpi): subentra al 71′ in Ravenna-Carpi 2-1 e sigla dopo tre minuti il rigore del momentaneo 1-1.

Aristidi KOLAJ (Pro Patria): sostituito all’80’ in Alessandria-Pro Patria 0-1.

Nicolas LAGHI (Imolese): subentra al 70′ in Matelica-Imolese 3-0. La squadra rossoblu parteciperà ai playout.

Giacomo MANZARI (Carrarese): subentra al 54′ in Carrarese-Pro Vercelli 0-0.

Jacopo PELLEGRINI (Gubbio): sostituito all’80’ in Gubbio-Fano 2-1, viene ammonito al 75′. Il suo Gubbio termina al 12esimo posto nel girone B, appena sotto alle posizioni playoff.

Nicholas PIERINI (Modena): sigla su rigore il 2-0 contro la Virtus Verona e viene sostituito all’intervallo. I canarini arrivano quarti nel girone B e parteciperanno ai playoff.

Alessandro PILATI (Imolese): subentra al 64′ in Matelica-Imolese 3-0. La squadra rossoblu parteciperà ai playout.

Giacomo SATALINO (Monopoli): non convocato per Catanzaro-Monopoli 2-2.

Raul STEAU (Monopoli): non convocato per Catanzaro-Monopoli 2-2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero🦁 (@nicholaspierini7)

SERIE D

Lorenzo GIORDANO (Sorrento): non convocato per Portici-Sorrento 3-2.

Andrea MONTICELLI (Union Clodiense): rimasto in panchina nel recupero Union Clodiense-Belluno 1-1.

ESTERO

Khouma BABACAR (Alanyaspor): non convocato, causa infortunio, per Alanyaspor-Fenerbahce 0-0.

Emiliano GOMEZ (Albacete): in campo 90′ in Albacete B-Toledo 0-1.

Nicolas SCHIAPPACASSE (Penarol): subentra al 66′ in Corinthians-Penarol 0-2 di Copa Sudamericana.

GIOVANILI

Denis CANIPAROLI (Reggiana Primavera): titolare in Cittadella-Reggiana 1-0, viene sostituito da Galli al 57′.

Alessio FERLA (Udinese Primavera): sigla il secondo gol stagionale in Udinese-Venezia 3-2, ma viene espulso al 63′.

Emanuele GALLI (Reggiana Primavera): rileva Caniparoli al 57′ di Cittadella-Reggiana 1-0.

Nicholas MARTINI (Spezia Primavera): sostituito al 68′ in Lecce-Spezia 3-0.

Diego SIMONETTA (SPAL Primavera): non convocato per SPAL-Sampdoria 2-1.