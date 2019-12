Prestiti Sassuolo, Settimana 19: primo gol tra i professionisti per Broh

SERIE A

Claud ADJAPONG: la partita dell’Hellas Verona contro la Lazio è stata rinviata al 5 febbraio a causa dell’impegno biancoceleste in Supercoppa Italiana.

Khouma BABACAR: in campo per 90′ in Lecce-Bologna 2-3, segna il gol del momentaneo 1-3.

Francesco CASSATA: in campo per 90′ in Inter-Genoa 4-0, viene ammonito nel corso del primo tempo.

Cristian DELL’ORCO: rimasto in panchina in Lecce-Bologna.

Federico DI FRANCESCO: entra all’84’ di Torino-SPAL 1-2.

Edoardo GOLDANIGA: rimasto in panchina in Inter-Genoa.

Giangiacomo MAGNANI: rimasto in panchina in Parma-Brescia 1-1.

Alessandro MATRI: rimasto in panchina in Parma-Brescia.

Jens ODGAARD: non convocato, causa infortunio al piede, per Heerenveen-Heracles 1-1.

Stefano SENSI: torna dall’infortunio ed entra al 72′ di Inter-Genoa.

SERIE B

Enrico BRIGNOLA: non convocato, causa infortunio, per Crotone-Livorno 2-1.

Jeremie BROH: in campo 90′ in Pisa-Cosenza 1-3, viene ammonito nel primo tempo ma segna il suo primo gol tra i professionisti con un missile all’incrocio.

Andrea CISCO: non convocato per Pescara-Trapani 1-1.

Davide FRATTESI: in campo 90′ in Empoli-Salernitana 1-1.

Andreaw GRAVILLON: in campo 90′ in Pordenone-Ascoli 2-1, viene ammonito nel primo tempo.

Riccardo MARCHIZZA: rinviata per maltempo Spezia-Cremonese, inizialmente in programma venerdì.

Andrea MERONI: non convocato per Pisa-Cosenza.

Nicholas PIERINI: non convocato, causa infortunio, per Pisa-Cosenza..

Marco PINATO: in campo per 63′ da titolare in Pisa-Cosenza.

Luca RAVANELLI: rinviata per maltempo Spezia-Cremonese, inizialmente in programma venerdì.

Federico RICCI: rinviata per maltempo Spezia-Cremonese, inizialmente in programma venerdì.

Marco SALA: non convocato per Perugia-Virtus Entella 2-0

Gianluca SCAMACCA: in campo 90′ in Pordenone-Ascoli 2-1.

Leonardo SERNICOLA: rimasto in panchina in Perugia-Virtus Entella.

SERIE C

Le partite di Serie C in programma questo weekend sono state posticipate a causa di uno sciopero indetto dalla Lega Pro.

SERIE D

Umberto AGNELLI: in campo 90′ in Tritium-Folgore Caratese 0-2.

Matteo BRIZZOLARA: entra all’86’ di Vigor Carpaneto-Lentigione 1-3.

Alessandro CARROZZA: in campo per 62′ da titolare in FC Messina-Roccella 1-0.

Tommaso CASINI: rimasto in panchina in Correggese-Fiorenzuola 2-3.

Stefano FERRARESI: rinviata per maltempo Follonica Gavorrano-Bastia.

Gianluca FIORINI: rimasto in panchina in Correggese-Fiorenzuola.

Matteo LAROSA: subentra al 64′ di Casarano-Gravina 1-1

Kerim LICKA: non convocato per Real Giulianova-Tolentino 1-2.

Matteo MONTANARI: non convocato per Correggese-Fiorenzuola.

Andrea MONTICELLI: in campo 90′ in San Donato Tavarnelle-Monterosi 1-1.

Fabien PETRONELLI: subentra al 70′ in Arzachena-Vis Artena 1-1, suo l’assist per il gol degli isolani.

Davide ROMEO: non convocato, causa infortunio, per Vigor Carpaneto-Lentigione.