Prestiti Sassuolo, Settimana 13: esordio per Magnani, doppietta per Pierini

SERIE A

Claud ADJAPONG: rimasto in panchina in Inter-Hellas Verona 2-1.

Khouma BABACAR: esce al 73′ di Lazio-Lecce 4-2.

Francesco CASSATA: esce al 88′ di Napoli-Genoa 0-0.

Cristian DELL’ORCO: rimasto in panchina in Lazio-Lecce.

Federico DI FRANCESCO: rimasto in panchina in Spal-Udinese 0-0.

Edoardo GOLDANIGA: rimasto in panchina in Napoli-Genoa.

Giangiacomo MAGNANI: torna in campo per 90′, facendo il suo esordio stagionale dopo un lungo infortunio, in Brescia-Torino 0-4.

Alessandro MATRI: squalificato per Brescia-Torino.

Jens ODGAARD: esce al 88′ di Heereveen-Sparta Rotterdam 2-1.

Stefano SENSI: rimasto in panchina in Inter-Hellas Verona.

SERIE B

Enrico BRIGNOLA: non convocato, causa infortunio, per Venezia-Livorno 1-0.

Jeremie BROH: entra al 81′ di Trapani-Cosenza 2-2.

Andrea CISCO: rimasto in panchina in Empoli-Pescara 1-2.

Davide FRATTESI: in campo 90′ in Empoli-Pescara.

Andreaw GRAVILLON: esce al 71′ di Crotone-Ascoli 3-1.

Riccardo MARCHIZZA: non convocato per Pisa-Spezia 3-2.

Andrea MERONI: non convocato per Pisa-Spezia.

Nicholas PIERINI: esce al 74′ di Trapani-Cosenza, dopo aver realizzato una doppietta nel primo tempo.

Marco PINATO: entra al 72′ di Pisa-Spezia.

Luca RAVANELLI: in campo 90′ in Cremonese-Salernitana 1-0.

Federico RICCI: entra al 85′ di Pisa-Spezia.

Marco SALA: in campo 90′ in Entella-Pordenone 1-1.

Gianluca SCAMACCA: esce al 60′ di Crotone-Ascoli.

Leonardo SERNICOLA: rimasto in panchina in Entella-Pordenone,

SERIE C

Matteo CAMPANI: rimasto in panchina in Ternana-Paganese 2-0.

Raffaele CELIA: esce al 65′ di Pro Patria-Alessandria.

Ettore GLIOZZI: entra al 78′ di Monza-Carrarese 2-2.

Aristidi KOLAJ: esce al 63′ di Pro Patria-Alessandria 0-0.

Giacomo SATALINO: in campo 90′ in Lecco-Renate 0-2.

SERIE D

Umberto AGNELLI: in campo 90′ in Arconatese-Folgore Caratese 1-1

Matteo BRIZZOLARA: rimasto in panchina in Ciliverghe-Vigor Carpaneto 0-2.

Alessandro CARROZZA: in campo 90′ in Messina-Castrovillari 0-2.

Tommaso CASINI: in campo 90′ in Correggese-Fanfulla 0-1.

Stefano FERRARESI: entra al 84′ di Follonica-Gavorrano-Foligno 1-2.

Gianluca FIORINI: rimasto in panchina in Correggese-Fanfulla.

Matteo LAROSA: in campo 90′ in Gravina-Andria 1-0.

Kerim LICKA: non convocato per Giulianova-Sangiustese 0-0.

Matteo MONTANARI: non convocato per Correggese-Fanfulla.

Andrea MONTICELLI: rimasto in panchina in Albalonga-San Donato Tavarnelle 2-0.

Fabien PETRONELLI: esce al 56′ di Torres-Arzachena 2-2.

Davide ROMEO: non convocato per Ciliverghe-Vigor Carpaneto.