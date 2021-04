Ottovolante Under 18: con il Torino arriva un 3-2 in rimonta

Il Sassuolo Under 18 ci ha abituati a recuperare le partite in extremis: era successo a Roma contro la Lazio, a San Michele contro l’Atalanta, ed è successo anche oggi contro il Torino. I ragazzi di mister Pensalfini battono i granata per 3-2 nella decima giornata d’andata e si mantengono ai piani alti della classifica: il Toro veniva da un ottimo momento e, fino a dieci minuti dalla fine, era addirittura avanti per 1-2 contro i 2003 neroverdi.

Andiamo con ordine: ad aprire le marcature è stato Capogna alla mezz’ora del primo tempo con un tap-in vincente su tiro di Ferrara. Il Torino non ci sta e riesce a pareggiare i conti prima dell’intervallo con il numero 11 Gheralia: i granata ribaltano il punteggio al 65′ con il terzino Gregori, sempre su assist di Gheralia. Pensalfini mette in campo forze fresche e riesce a capovolgere nuovamente l’incontro: all’80’ Ferrara fa 2-2, poi ci pensa Biondelli in pieno recupero a siglare il definitivo 3-2. Biondelli che era stato decisivo anche nel 2-2 con la Lazio. L’Under 18 sale momentaneamente al secondo posto a 14 punti, a meno 5 dalla Roma capolista: saranno proprio i giallorossi l’avversario del Sassuolo nel prossimo turno di campionato.

Pensalfini dopo Sassuolo-Torino

Queste le dichiarazioni di mister Filippo Pensalfini, in esclusiva ai microfoni di Canale Sassuolo, al termine del 3-2 con il Torino: “E’ stata una partita intensa e bella da vedere. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene fino a quando siamo passati in vantaggio: abbiamo giocato bene e creato tante occasioni. Nel momento in cui siamo andati in vantaggio abbiamo continuato ad attaccare ma cercando poco di chiudere la partita. I ragazzi devono maturare sotto questo aspetto: quando hai in mano la partita la devi chiudere, non devi sentirti superiore solo perché hai la palla. Su un episodio abbiamo subito il gol del pari, rischiando anche di subire il gol dello svantaggio, che è arrivato ad inizio secondo tempo. Quando comandi il gioco e non ottieni ciò che vuoi, lo senti.

“Nel secondo tempo siamo partiti male e abbiamo perso le nostre certezze. Quando abbiamo subito il secondo gol ci siamo rimessi a giocare e con pazienza, voglia e determinazione, abbiamo iniziato a macinare gioco raggiungendo il pari. Poi meritatamente anche la vittoria. Sono contento per la reazione e per i ragazzi: sono giovani, ma dobbiamo migliorare la mentalità. Sono relativamente dispiaciuto perché potevamo chiudere la partita nel primo tempo, ma questo fa parte del nostro percorso. La rosa? Ho a disposizione una squadra veramente di valore: tutti i ragazzi sono potenziali titolari e mi dispiace per i ragazzi che stanno fuori. Purtroppo posso convocare solo 20 giocatori, ma ho a disposizione davvero un’ottima squadra piena di ragazzi completi. Complimenti alla società che ha creato questo gruppo”.

Il tabellino di Sassuolo-Torino Under 18

SASSUOLO-TORINO 3-2

Reti: 27′ Capogna (S), 42′ Gheralia (T), 65′ Gregori (T), 80′ Ferrara (S), 93′ Biondelli (S)

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Iodice (65′ Barbetta), Cehu, Zalli, Pieragnolo (65′ Macchioni); Tourè (C) (52′ Arcopinto), Casolari, Abubakar (80′ Biondelli); Capogna (65′ Estevez), Ferrara, Forchignone (52′ Mata).

A disposizione: Lanzi, Miranda, Bruno.

Allenatore: Filippo Pensalfini.

TORINO: Edo, Calò, Gregori (80′ Juricic), Dolcini, Dellavalle, Chiarlone, Eordea (91′ Donato), Di Marco (75′ Ientile), Barbieri (75′ Todisco), La Marca (C), Gheralia.

A disposizione: Basso, Anticoli, Andretta, Vespa.

Allenatore: Franco Semioli.

Arbitro: Sig. Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia.

Assistenti: Sig. Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Sig. Andrea Carrucciu di Parma.

Ammoniti: 35′ Calò (T), 43′ Casolari (S), 47′ Chiarlone (T), 61′ Gheralia (T), 65′ Gregori (T), 71′ Ferrara (S), 94′ Cehu (S), 94′ Dolcini (T).

Espulsi:

Note: