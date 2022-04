Nazionale Under 15, c’è Raffaele Mantini per il Torneo delle Nazioni in Friuli!

C’è una lieta sorpresa nelle convocazioni del CT dell’Italia Under 15 Massimiliano Favo per il 18° Torneo delle Nazioni di Gradisca d’Isonzo: in lista figura anche il portiere del Sassuolo Raffaele Mantini. L’estremo difensore di mister Gilioli non ha preso parte a nessuno dei precedenti raduni della Nazionale, nonostante la continuità di prestazione dimostrata: adesso arriva il riconoscimento e la prima opportunità in Azzurro per lui. Niente da fare per Amendola, Mussini e Vezzosi, gli altri tre giocatori che hanno vestito la maglia della Nazionale nelle ultime uscite.

L’Italia, che ha alzato l’ultima volta il trofeo nel 2008, è stata inserita nel Girone A con Cile e Inghilterra: gli Azzurrini faranno il loro esordio nel torneo martedì 26 aprile (ore 18) allo Stadio Comunale di Carlino contro i sudamericani per poi vedersela mercoledì 27 (ore 18) con i pari età inglesi allo Stadio Comunale di Gradisca d’Isonzo. Venerdì 29 aprile sarà la volta delle semifinali, mentre domenica 1° maggio si disputeranno le finali. Le gare dell’Italia saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook del Torneo delle Nazioni.

Italia Under 15: i 20 convocati per il Torneo delle Nazioni

Portieri: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Raffaele Mantini (Sassuolo);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Manuel Maffesoli (Atalanta), Francesco Verde (Juventus), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter);

Centrocampisti: Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Diego Pisani (Fiorentina), Guido Della Rovere (Cremonese);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter), Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan).

Segui CS anche su Instagram!