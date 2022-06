Nazionale Femminile: la Filangeri a Castel di Sangro per l’ultima fase di preparazione all’Europeo

Maria Luisa Filangeri supera anche la terza scrematura ed approda all’ultima settimana di preparazione che la Nazionale Femminile del CT Milena Bertolini sosterrà in vista dell’Europeo. Stamattina, a Coverciano, il rompete le righe dopo l’amichevole contro una squadra giovanile maschile della Fiorentina: le 27 convocate si ritroveranno lunedì in Abruzzo, a Castel di Sangro, prima della partenza per l’Inghilterra fissata al 4 luglio. La lista definitiva delle 23 convocate della Bertolini verrà diramata domenica 26 giugno: in corsa anche due ex Sassuolo, Martina Lenzini e Daniela Sabatino.

Nazionale Femminile: 27 convocate per il raduno a Castel di Sangro

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).

