LIVE – Calciomercato Sassuolo: Brignola verso il Livorno

Canale Sassuolo seguirà le ultime ore di calciomercato e vi aggiornerà IN DIRETTA sotto a questo articolo.

17:43 – Arriva un’ufficialità: come vi abbiamo scritto pochi minuti fa, Giovanni Sbrissa è un nuovo giocatore della Pergolettese.

17:39 – Mentre aspettiamo risvolti nelle trattative più importanti, segnaliamo un cambio di casacca di un ex Sassuolo, Andrea Masetti, che è stato ceduto a titolo definitivo all’Arezzo poche settimane fa ma che ha già cambiato nuovamente squadra. Il terzino è andato in prestito con diritto di riscatto alla Pro Patria.

17:18 – Il Livorno sembra aver superato il Brescia nella corsa ad Enrico Brignola: come riporta calciomercato24.com, sembra essere arrivata l’intesa tra le parti.

17:00 – Restano altre due operazioni minori in uscita da concludere: si tratta delle cessioni di Leonardo Fontanesi e Giovanni Sbrissa. Quest’ultimo dovrebbe andare alla Pergolettese neopromossa in Serie C, mentre sul difensore classe 1996, vicino alla Ternana a giugno, non c’è alcuna indiscrezione.

16:35 – Il Lecce e Babacar sono vicini ora: trattativa ad un passo dalla definizione.

16:17 – Sportitalia rivela che il Genoa è alle strette finali per Edoardo Goldaniga: il difensore potrebbe andare in Liguria e non in Sardegna.

15:50 – Dopo Giangiacomo Magnani, Cellino vuole anche Enrico Brignola per il suo Brescia: chiuso dai numerosissimi attaccanti di spessore (Defrel per ultimo), l’ex Benevento potrebbe andare a giocare nella squadra lombarda in prestito con diritto di riscatto, riporta Giornale di Brescia.

15:27 – L’amministratore delegato Giovanni Carnevali è arrivato allo Sheraton Hotel: l’incontro con il DS del Lecce Meluso per Khouma Babacar dovrebbe avere luogo nei prossimi minuti.

15:25 – Per sopperire all’infortunio di Rogerio, piace Federico Dimarco dell’Inter. Il terzino interessa anche al Torino, che ha soffiato Laxalt ai neroverdi proprio pochi giorni fa.

14:52 – A sette ore dalla chiusura del mercato, Khouma Babacar, uno dei partenti annunciati, è ancora al Sassuolo. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la dirigenza neroverde e il Lecce, che tenterà il colpo last-minute.

14:30 – Con la vicina cessione di Andreaw Gravillon, resta in stand-by la partenza di Edoardo Goldaniga: il centrale è richiesto dal Cagliari, ma partirà solo con l’arrivo di un ulteriore difensore. Per Gianluca Di Marzio, potrebbe dunque concretizzarsi lo scambio con Filippo Romagna.

14:13 – Apprendiamo in questo istante da giovanilinazionali.it che il Sassuolo sarebbe ad un passo dall’acquisto di Giovanni Midolo, centrocampista classe 2001 dell’Ascoli. Se l’operazione dovesse andare in porto, il giocatore si aggregherebbe alla Primavera di Turrini.

14:06 – Il Sassuolo si è mosso in anticipo e non si è ridotto all’ultimo giorno per completare la rosa a disposizione di mister De Zerbi: sono dunque le operazioni in uscita a tenere banco in quest’ultima giornata di mercato.

13:53 – TMW riporta di un probabile colpo di scena nel mercato del Sassuolo: Andreaw Gravillon è vicino al prestito all’Ascoli. Il difensore centrale, arrivato in estate, potrebbe approdare nella società dove milita Gianluca Scamacca, con l’Inter che ha già dato il via libera all’operazione.