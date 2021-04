Sassuolo-Atalanta decisiva: l’Inter potrebbe vincere lo scudetto già domenica 2 maggio

In questo campionato di serie A 2020/2021 la formalizzazione della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter sembra ormai una mera questione di aritmetica. I nerazzurri hanno 11 punti di vantaggio sull’Atalanta, seconda in classifica in attesa che giochi anche il Milan.

La situazione attuale, a cinque giornate dalla fine del campionato è questa:

1. Inter 79

2. Atalanta 68

3. Milan 66, con una partita in meno

Una eventuale non-vittoria del Milan nel posticipo della giornata 33, all’Olimpico contro la Lazio, abbinata ad una vittoria dell’Inter sabato 1° maggio a Crotone e ad un’eventuale non vittoria bergamasca in Sassuolo-Atalanta del 2 maggio potrebbe portare anticipatamente alla conquista del 19° titolo nazionale da parte della formazione allenata da Antonio Conte.

L’inter potrebbe vincere lo scudetto il 2 maggio, dopo Sassuolo-Atalanta

La mancata vittoria del Milan e dell’Atalanta, infatti, accompagnata da una vittoria dell’Inter a Crotone, porterebbe i nerazzurri a quota 82 punti, raggiungibile ancora solo dal Milan, che si classificherebbe secondo per quanto accaduto negli scontri diretti.

La situazione, poi, a 4 giornate dalla fine e ipotizzando un pareggio sia in Lazio-Milan che in Sassuolo-Atalanta sarebbe questa:

1. Inter 82

2. Atalanta 69

3. Milan 67, con una partita in meno

Qualora, quindi, questa serie di circostanze dovesse verificarsi, le partite decisive per l’assegnazione dello scudetto sono Lazio-Milan, Crotone-Inter e Sassuolo-Atalanta.

