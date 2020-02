Il tabellino di Spal-Sassuolo 1-2: Caputo e Boga per il quarto risultato utile consecutivo

Quarto risultato utile per il Sassuolo, dopo la vittoria contro la roma, i neroverdi si ripetono e vincono in rimonta al Mazza contro la Spal. Decidono i gol di Caputo su rigore e il colpo di testa vincente di Boga al 90′. Gara sempre gestita dal Sassuolo, mai in discussione, la formazione di De Zerbi si porta a 29 punti in classifica. Notte fonda per la Spal che resta fanalino di coda con 15 punti. Domenica un altro derby, il Sassuolo ospiterà il Parma al Mapei Stadium. Rivivi la gara con la nostra cronaca.

Il tabellino di Spal-Sassuolo 1-2

Marcatori: 24′ Bonifazi (SP), 65′ rig. Caputo (SA), 90′ Boga (SA)

SPAL: Berisha; Bonifazi, Vicari, Tomovic; Strefezza, Dabo (42′ Murgia), Missiroli, Castro (59′ Valoti), Reca; Di Francesco (85′ Valdifiori), Petagna.

A disp: Thiam, Letica, Cionek, Felipe, Zukanovic, Salamon, Fares, Tunjov, Floccari.

All. Leonardo Semplici

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore (46′ Defrel), Boga; Caputo (92′ Magnani).

A disp: Pegolo, Marlon, Rogerio, Muldur, Peluso, Bourabia, Magnanelli, Djuricic, Raspadori, Haraslin.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti: Tolfo di Pordenone – Di Gioia di Modena

Quarto Ufficiale: Prontera di Bologna

VAR: Di Paolo di Avezzano – Mondin di Treviso

Ammoniti Dabo (SP), Obiang (SA), Locatelli (SA), Kyriakopoulos (SA), Strefezza (SP), Consigli (SA)