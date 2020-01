Il Sassuolo Under 15 cade a Bogliasco: tre punti e tre gol per la Samp

Continua la crisi di risultati del Sassuolo Under 15, sconfitto sul terreno del “Garrone” di Bogliasco dalla forte Sampdoria, quarta forza del campionato con 30 punti: è 3-1 il risultato finale in favore della squadra blucerchiata, avanti per 2-0 già dai primi minuti di gara. Inutile ai fini del punteggio il gol del difensore neroverde Deri. Domenica prossima è in programma la sfida casalinga con la Lazio, un’altra delle squadre in piena zona playoff.

Cris Gilioli, allenatore del gruppo dei 2005, ha commentato in esclusiva per noi la partita di ieri pomeriggio: “La Sampdoria è una squadra già pronta a livello fisico e caratteriale. I tre gol subiti sono arrivati per nostri individuali, la Samp non si è quasi mai resa pericolosa con le proprie trame. Dispiace non riuscire a fare risultato, ma dobbiamo crescere e avere un’altra cattiveria se i ragazzi vogliono fare i calciatori da grandi. Nonostante il campo in pessime condizioni, abbiamo provato a giocare fino alla fine e nel secondo tempo non ci sono girati alcuni episodi che potevano farci tornare in partita”.

SASSUOLO UNDER 15: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Sampdoria-Sassuolo 3-1

Reti: 2’ Conte (Sam), 12’ Paccagnini (Sam), 36’ Mane (Sam), 63’ Deri (Sas).

SAMPDORIA: Gentile, Pellizzaro, Garrone (70’ Trimboli), Valisena, Mennella, Mane, Bordin (72’ Meloni), Paccagnini (20’ Civano), Conte, Galluccio (70’ Mazzarello ), Bracco (72’ Calcagno).

A disposizione: Piazzi, Valente, Galvani, Giupponi.

Allenatore: David Alessi.

SASSUOLO (4-3-3): Scacchetti; Barbieri, Deri, Fabiani, Kwakye; Okojie, Petrosino (37’st Pigati), Bruno; Gasparro (15’st D’Ambrosio), Perini (23’st Rovatti), Moriano (37’st Casini).

A disposizione: Furghieri, Macchioni, Fontana, Manini, Ravaioli.

Allenatore: Cris Gilioli.

Arbitro: Sig. Savino di Genova.

Assistenti: Sig. Durante di Genova e Sig. Bondi di Genova.

Note: ammoniti Valisena (Sam), Garrone (Sam), Bracco (Sam), Petrosino (Sas).