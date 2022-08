Il centrocampista Justin Kumi firma il suo primo contratto da professionista!

Grande gioia per Justin Kumi, centrocampista classe 2004 della Primavera di Emiliano Bigica: nella giornata di oggi, presso gli uffici del Mapei Football Center, Kumi ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Sassuolo Calcio. Un riconoscimento importante da parte della società, un attestato di stima ma anche una responsabilità per il ragazzo italo-ghanese di Castelfranco Veneto, arrivato nell’estate 2018 dal Giorgione. Dopo un percorso netto di quattro anni, con tanto di convocazioni in Nazionale ed in Serie A, adesso Kumi è un calciatore professionista: la stagione è appena iniziata – una stagione che si concluderà con l’Europeo Under 19 – ma la strada è sicuramente quella giusta. Congratulazioni Justin, continua così!

Italian U19 Star #justinKumi sign his first professional contract with Sassuolo today. Forza Justin! Forza ArthurLegacy!! pic.twitter.com/i5WrBmlWES — Oliver Arthur (@OliverArthurALS) August 25, 2022