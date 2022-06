Giovanili Sassuolo: stagione finita per l’Under 17. L’U15 in semifinale al Torneo Fattorie Donna Giulia

Con l’eliminazione dell’Under 16 dalla corsa Scudetto, rimediata domenica scorsa a Vinovo contro la Juventus, tutte le squadre giovanili del Sassuolo hanno terminato le partite ufficiali. La Primavera ha smesso di allenarsi già da qualche settimana, l’Under 18 romperà le righe domani. L’Under 17 di Pensalfini, invece, lo ha fatto ieri allo Stadio Guerrini di Savarna (RA) in occasione del Torneo Gilberto Sacchi, un triangolare disputato contro il Bakia Cesenatico e la Spal. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Bakia (gol di D’Ambrosio), i neroverdi hanno perso per 5-3 ai rigori contro la Spal. Si chiude così la stagione dei 2005, un’annata non entusiasmante dal punto di vista dei risultati, ma che ha permesso ugualmente a diversi singoli di mettersi in mostra anche nelle categorie superiori.

Settimana di tornei anche per l’Under 15, impegnata in Campania per il 1° Torneo Fattorie Donna Giulia, organizzato dall’affiliata a Generazione S Virtus Junior Napoli. A Casola di Napoli, i 2007 hanno esordito ieri pomeriggio con un netto 5-1 sulla Turris (gol di Chiricallo, Sibilano, Ferrari, Mussini e Micic). Stamattina, i neroverdi sono stati piegati dalla Juve Stabia per 1-2: alla doppietta di Somma nel primo tempo ha risposto, seppur parzialmente, Amendola, beniamino di casa essendo stato prelevato l’estate scorsa proprio dalla Virtus Junior Napoli. Goleada, invece, nella terza ed ultima gara del girone, disputata oggi pomeriggio contro i padroni di casa della Virtus: netto 8-0 con doppiette di Amendola e Ardizzone e reti di Ferrari, Micic, Mussini e Reggiani.

Domattina le fasi finali del torneo con semifinali e finale: l’Under 15, passata come prima forza del girone B, affronterà alle 10.30 la Salernitana. In caso di successo, alle 12 c’è la finalissima contro la vincente di Paganese-Turris. Questi i 18 ragazzi convocati da mister Gilioli per il Torneo Fattorie Donna Giulia, dove figurano tre prestiti: l’esterno Andrej Micic del Banja Luka, Nazionale U15 bosniaco, il centrocampista Romano Ferrari della Carrarese e il terzino sinistro Issac Brawn.

1 Mantini, 2 Campani, 3 Petito, 4 Longano, 5 Sibilano, 6 Reggiani, 7 Amendola, 8 Piccirillo, 9 Chiricallo, 10 Mussini, 11 Ardizzone, 12 Del Rio, 13 Brawn, 14 Ferrari, 15 Pracek, 16 Penta, 17 Micic, 18 Goulart.

Chiudiamo la panoramica con il Sassuolo Under 14, impegnato nella Soliera Cup. I 2008 di mister Di Gesù hanno raccolto un secondo posto, con la finale sfumata solo per 5-3 ai rigori contro il Parma dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Nel corso della giornata sono arrivate due vittorie, una contro il Modena (6-5 dcr, 0-0 ai tempi regolamentari) e una contro la Spal (2-1). Cristian Acatullo è stato premiato come miglior giocatore del torneo. Sabato prossimo, l’Under 14 sarà impegnata al Torneo Astra a Parma.

