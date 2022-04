Focus on Sassuolo-Atalanta: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’andata

Domenica 10 aprile alle ore 15.00 si disputerà Sassuolo-Atalanta: ecco precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’andata della gara valida per la giornata numero 32 della serie A 2021-2022.

Lo stato di forma e le quote scommesse di Atalanta e Sassuolo

L’Atalanta è attualmente settima in classifica con una gara in meno. La formazione bergamasca, a quota 51 punti, viene dalla sconfitta per 3-1 subita in casa contro il Napoli.

Il Sassuolo è a otto lunghezze di distanza, a quota 43 punti al decimo posto. Nell’ultima di campionato ha perso 2-1 all’Olimpico contro la Lazio mettendo fine a una striscia di 6 risultati utili consecutivi.

Dati precedenti e stato di forma, per questo Sassuolo-Atalanta le quote scommesse vedono come favorita la formazione ospite (2.05-2.10). La vittoria del Sassuolo è quotata 3.20-3.45, mentre il pareggio è pagato 3.50-3.75.

Infortunati, squalificati e diffidati della gara del Mapei Stadium

L’Atalanta dovrà fare a meno dello squalificato De Roon oltre che degli infortunati Toloi e Djimsiti. Nessun diffidato per Gasperini.

Dionisi, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Davide Frattesi, oltre che del lungodegente Obiang. Tutti presenti gli altri, ma sono da valutare le condizioni di Berardi, assente già sabato scorso contro la Lazio per un fastidio al ginocchio. Possibile il rientro di Filip Djuricic, che in settimana ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il lungo infortunio. I diffidati del Sassuolo sono Chiriches, Ferrari, Muldur e Kyriakopoulos.

I precedenti di Sassuolo-Atalanta

In totale, Sassuolo e Atalanta si sono incontrate in 17 precedenti con un bilancio di 10 vittorie nerazzurre, 5 pareggi e 2 vittorie del Sassuolo. Bomber dell’incontro è Duvan Zapata, che ai neroverdi ha rifilato ben 7 gol.

Il Sassuolo non batte i nerazzurri da Atalanta-Sassuolo 0-2 del 6 aprile 2014. Le due squadre segnano sempre almeno un gol da 7 incontri consecutivi ma l’Atalanta va in gol contro i neroverdi da ben 15 match di seguito.

Al Mapei Stadium il bilancio è di 5 vittorie dell’Atalanta, 3 pareggi e solo una vittoria neroverde.

Gli highlights dell’andata

Nel match di andata, Atalanta-Sassuolo è terminata 2-1: dopo le reti di Gosens e Zappacosta, fu Berardi ad accorciare le distanze. Ecco gli highlights di quel match:

I precedenti di Dionisi e Gasperini

Alessio Dionisi ha sfidato Gasperini e l’Atalanta solo nel match dell’andata. Il tecnico nerazzurro ha incontrato 18 volte i neroverdi, con il bilancio di 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

