Focus on Juventus-Sassuolo: precedenti, curiosità, ex della gara, statistiche e quote scommesse

Juventus-Sassuolo andrà in scena domenica 1° dicembre alle ore 12.30: ecco precedenti, curiosità, ex della gara, statistiche e quote scommesse del lunch match di questa quattordicesima giornata.

Lo stato di forma di Juve e Sassuolo e le quote scommesse della gara

Prima in classifica, la Juve ha 35 punti (22 in più del Sassuolo, quattordicesimo ma con una gara in meno). I bianconeri, mai sconfitti in questo campionato, vengono da quattro vittorie consecutive e, dopo aver battuto l’Atalanta a Bergamo, hanno anche sconfitto di misura l’Atletico Madrid in Champions. All’Allianz Stadium, la Juventus non perde dal 16 aprile scorso, quando fu battuta in Champions League dall’Ajax. In campionato Madama non perde in casa dal 22 aprile 2018, quando fu sconfitta di misura dal Napoli.

Più accidentanto il percorso del Sassuolo, che viene dalla sconfitta al 91° rimediata in casa contro la Lazio. I neroverdi non vincono in trasferata dal 25 ottobre scorso, quando uscirono con tre punti dal Bendegodi in Hellas Verona-Sassuolo 0-1.

Visti precedenti e statistiche di Juventus-Sassuolo i bookmakers hanno formulato quote praticamente a senso unico. La vittoria dei bianconeri è data per scontata e pagata tra gli 1.25 e gli 1.28. Il pareggio è quotato a 6.00, mentre una vittoria neroverde va da un minimo di 9.50 a un massimo di 11.85.

Leggi anche > LA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA E DELLA SQUADRA ARBITRALE DELLA PARTITA

I precedenti di Juventus-Sassuolo: a Torino i neroverdi non hanno mai fatto punti

I precedenti di Juventus-Sassuolo non sono certo rincuoranti per la formazione di Roberto De Zerbi. In un totale di 12 partite disputate in serie A, infatti, il Sassuolo ha perso in 10 occasioni, con solo una vittoria ed un pareggio.

Nello stadio casalingo dei bianconeri, inoltre, la formazione emiliana non ha mai fatto punti.

Bomber dell’incontro è Gonzalo Higuain, che ha rifilato ben 6 reti ai neroverdi.

Leggi anche > DUNCAN: “CON LA JUVE GIOCHEREMO COME ABBIAMO SEMPRE FATTO”

Gli ex della partita: Demiral, Rogerio, Romagna, Tripaldelli, Peluso e… Berardi

Sono diversi gli ex della partita. A Torino gioca Merih Demiral, che a Sassuolo ha disputato metà della stagione 2018-2019. Dopo 14 presenze e 2 reti in neroverde, però, per il turco è arrivata la chiamata della Juve che lo ha acquistato per 18 milioni di euro.

Federico Peluso ha vissuto una stagione e mezza in maglia bianconera, dove arrivò in prestito dall’Atalanta nel gennaio 2013. A Torino, il difensore neroverde ha esordito in Europa, portandosi a casa due campionati di serie A e una Supercoppa Italiana, collezionando un totale di 31 presenze e 2 reti prima di essere ceduto al Sassuolo nell’estate 2014.

Il giovane terzino brasiliano Rogério, invece, è stato a Sassuolo per due stagioni proprio dalla Juve, prima di essere riscattato a titolo definitivo dalla società di Piazza Risorgimento lo scorso 30 giugno. In bianconero, però, ha giocato solo con la Primavera.

Leggi anche > LOCATELLI: “LA JUVE È LA PIÙ FORTE, MA PROVEREMO A METTERLI IN DIFFICOLTÀ”

Nemmeno Filippo Romagna è riuscito ad esordire nella prima squadra della Juve, con la quale però ha giocato dagli Allievi Nazionali fino alla Primavera. Idem per Alessandro Tripaldelli, cresciuto nel settore giovanile bianconero sin dall’età di 13 anni, prima di essere ceduto al Sassuolo nel gennaio 2018.

Quando si parla di Sassuolo-Juventus, è impossibile non citare Domenico Berardi, sempre al centro di polemiche e voci di mercato a riguardo. Il cartellino dell’attaccante calabrese è al momento di proprietà esclusiva del Sassuolo, nonostante in passato i due club avessero posto in essere una (ora risolta) compartecipazione nell’affare comprendente anche Luca Marrone.

Leggi anche > ROMAGNA: “UN’EMOZIONE VESTIRE IL BIANCONERO”

Juventus-Sassuolo: i precedenti dei due tecnici

Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi si sono incrociati solo in due occasioni, con due vittorie per il tecnico toscano.

In 11 incontri contro il Sassuolo, Sarri ha vinto solo 3 volte, con 4 pareggi e 4 sconfitte. Male invece le statistiche di De Zerbi, che ha incontrato la Juve in 5 occasioni, con 5 sconfitte.

Leggi anche > IL 4 DICEMBRE TORNA LA COPPA ITALIA CON SASSUOLO-PERUGIA