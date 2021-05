Under 18, Fiorentina-Sassuolo 1-2: il tabellino e le dichiarazioni di Pensalfini

L’Under 18 vince 1-2 sul campo avverso in Fiorentina-Sassuolo. A portare i neroverdi in vantaggio è stato un gol di Vincenzo Ferrara, che ha segnato al minuto 5. Dopo 10 minuti è Rocchetti a siglare il temporaneo pari. A fissare il risultato finale sul 2-1 e a consegnare la vittoria al Sassuolo è stato un gol di Alessio Arcopinto allo scadere del primo tempo.

Dopo la vittoria, mister Filippo Pensalfini è intervenuto ai nostri microfoni.

Pensalfini dopo Fiorentina-Sassuolo 1-2: “I ragazzi hanno voluto portarla a casa”

“Una partita tosta, lottata, su un campo molto piccolo – ha detto il mister – Loro molto aggressivi. La partita è stata di temperamento. Nel primo tempo abbiamo giocato un po’ di più a calcio, nel secondo si è buttata un po’ in più la palla. Però i ragazzi si sono fatti trovare pronti: ogni volta che riuscivamo a riconquistare abbiamo giocato con le nostre qualità e costruito delle buone azioni e avuto delle buone palle-gol. Sono contento perché hanno voluto portarla a casa con voglia di vincere. Sono contento per i ragazzi, ripartiamo martedì e pensiamo subito alla prossima, che è contro un’ottima squadra come la Lazio”

RESTA AGGIORNATO SULLE GIOVANILI NEROVERDI

Il tabellino Under 18 Fiorentina-Sassuolo 1-2

Reti: 5′ Ferrara (S), 15′ Rocchetti (F), 45′ Arcopinto (S)

FIORENTINA: Dainelli, Rocchetti (dal 82′ Masini), Dodaro (dal 56′ Magliocca), Quirini (dal 82′ Santi), Marenco (C), Lucchesi, Petronelli (dal 69′ Aliboni), Aprili (dal 56′ Mialik), Gori, Andres, Cassai (dal 56′ Di Natale)

A disposizione: Bertini, Prati, Prrocka

All. Daniele Galloppa

SASSUOLO: Lugli, Cavallini, Peragnolo (dal 59′ Macchioni), Casolari, Cehu, Miranda, Tore (C, dal 59′ Bruno), Arcopinto, Ferrara (dal 77′ Citarella), Mata (dal 70′ Forchignone), Micheal (dal 77′ Estevez).

A disposizione: Pizzolato, Barbetta, Zalli, Capogna

All. Filippo Pensalfini

Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo

Assistenti: Alberto Rinaldi di Pisa, Andrea Raimo di Empoli

Ammoniti: 23′ Dodaro (F), 55′ Arcopinto (S), 87′ Masini (F)

Espulsi: Nessuno

Recupero I Tempo: 1 minuto

Recupero II Tempo: 6 minuti

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM