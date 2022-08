Espulsioni Serie A: Luis Maximiano dietro Cassata, tre i neroverdi dal rosso veloce

La recente espulsione del portiere della Lazio, Luis Maximiano, alla sua partita d’esordio in Serie A lo scorso 14 agosto dopo appena 5 minuti dal fischio d’inizio è ricordata come una delle più veloci della storia recente della serie A.

L’esordio del numero 1 portoghese non è stato certo memorabile se non per le statistiche: soltanto un calciatore all’esordio in massima serie ha fatto peggio e portava la maglia neroverde.

Il suo nome è Francesco Cassata. Il centrocampista riuscì a farsi espellere all’esordio in A durante Spal-Sassuolo del 22 ottobre 2017. Cassata subentrò a Matteo Politano al minuto 87, facendosi sventolare in faccia il cartellino rosso dopo solo 158 secondi.

Espulsioni più veloci della Serie A: Berardi e Letschert

Tra le espulsioni più veloci della storia della serie A ci sono però altri due calciatori neroverdi oltre a Francesco Cassata.

Il primo è Domenico Berardi, espulso il 2 marzo 2014 in Sassuolo-Parma dopo soli 48 secondi dall’ingresso in campo, avvenuto al 71′ al posto di Raffaele Pucino.

L’altro è Timo Letschert (pochi giorni fa ha rescisso il suo contratto con l’AZ Alkmaar). Partito titolare in Sassuolo-Chievo del 12 febbraio 2017, il neerlandese impiegò soltanto tre minuti per stendere Roberto Inglese in area di rigore, guadagnandosi il rosso diretto e regalando un penalty agli scaligeri.

Imbattibile il record di Giuseppe Lorenzo, che il 6 dicembre 1990 impiegò solo 10 secondi dal suo ingresso in campo per farsi espellere per una gomitata su Apolloni in Parma-Bologna.

