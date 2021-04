eSerieA TIM PES 2021: Sassuolo eSports battuto dalla Sampdoria, domani il Loser Bracket

Hanno preso il via oggi, presso gli studi Infront di Milano, i Playoff della eSerieA TIM di PES 2021: nel programma figura anche il Sassuolo, arrivato secondo nel girone C con Genoa, Cagliari e Bologna. Stefano Segatori, alias stejinn7, viene però eliminato al primo turno del Winner Bracket dalla Sampdoria eSports di Alberto “DiegoForlan997” Nobile: il giocatore neroverde perde 2-1 in rimonta nella gara d’andata e 1-0 nel match di ritorno. Ad affrontare la Fiorentina al secondo turno del Winner Bracket saranno dunque i blucerchiati: il Sassuolo, invece, retrocede nel tabellone del Loser Bracket che lo vedrà affrontare la Lazio nella giornata di domani.

