ESCLUSIVA CS – Calciomercato Sassuolo: ai saluti tre portieri e un attaccante

In questi ultimi giorni di mercato, le società stanno definendo i ritocchi finali alla rosa in vista della stagione 2021/2022. Come raccolto dalla nostra redazione, altri quattro giocatori tra quelli in partenza hanno trovato sistemazione: si tratta di tre portieri e di un attaccante.

Dopo nove anni di Sassuolo, Riccardo Lugli cambia casacca: il portiere classe 2002 giocherà nella Pianese, squadra toscana militante in Serie D, con cui ha iniziato gli allenamenti martedì scorso. Nell’ultima stagione, Lugli ha giocato sei partite con l’Under 18 di Pensalfini, con quattro convocazioni in Primavera all’attivo: alla Pianese condividerà lo spogliatoio con un altro neroverde, il 2003 Salvatore Palma, girato in prestito dal Sassuolo pochi giorni fa.

Lasciano Sassuolo anche tre giocatori classe 2003, due portieri e un attaccante: si tratta di Riccardo Barbieri, Simone Badiali e Marco Lanzi. Barbieri, ruolo centravanti, si è accasato in Serie D al Mezzolara, squadra con cui si sta allenando già da diversi giorni. Lanzi ha deciso di abbandonare momentaneamente il calcio, mentre Badiali dovrebbe accasarsi nel campionato di Eccellenza Modenese.

