Hellas Verona's Nikola Kalini? (L), Sassuolo's Manuel Locatelli (R), and Sassuolo's Domenico Berardi (R) in action during the Italian Serie A soccer match Hellas Verona vs US Sassuolo at Marcantonio Bentegodi stadium in Verona, Italy, 22 november 2020. ANSA/EMANUELE PENNACCHIO

Ennesima gioia per Locatelli: è l'italiano con più tackle effettuati Continua il magic moment di Manuel Locatelli in maglia neroverde. Secondo i dati forniti da Opta, il centrocampista del Sassuolo è il terzo giocatore nei Top 5 campionati europei per tackle effettuati. Guida la classifica il terzino del Manchester United Aaron Wan-Bissaka con 96, seguito dal centrocampista del Brighton Yves Bissouma con 86 e da Manuel Locatelli sempre con 86. Oltre a Locatelli, però, c'è anche il terzino del Milan Davide Calabria che con 84 interventi si posiziona al sesto posto.