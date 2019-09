DIRETTA Under 16 Parma-Sassuolo 0-1: espulso Martini

Benvenuti sulla diretta testuale di Parma-Sassuolo, gara valevole per la 1^ giornata di andata del Campionato Under 16 Serie A-B. Il match è in programma domenica 8 settembre alle ore 15 al “Noce A” di Noceto (PR).

LA CRONACA

69′ Mancano dieci minuti alla fine della partita e il Parma non ha ancora impensierito seriamente Pizzolato. La freschezza di Cinquegrano sta aiutando non poco Baldari là davanti.

68′ Angolo di Cinquegrano, palla ribattuta fuori dall’area e a disposizione di Milano, che alleggerisce mandando fuori la palla.

65′ Nel Parma esce Gandelli per Ubaldi.

61′ Buco nella difesa del Sassuolo, Castaldo si presenta in area ma il suo tiro viene prontamente deviato in angolo da Cannavaro. Ammonito Pizzolato per perdita di tempo.

60′ Doppio cambio nel Sassuolo: fuori Semeraro e Sighinolfi, dentro Zafferri e Cinquegrano.

57′ Ora Baldari si muove solitario nell’attacco del Sassuolo: sta a lui tenere alta la squadra e, per ora, ce la sta facendo discretamente.

56′ Doppio cambio nel Parma: escono Vona e Cavalca, entrano Brunani e Ganci.

55′ Grande abnegazione ora per i ragazzi in campo, che devono tirare avanti in inferiorità numerica per più di mezz’ora.

47′ Espulso Martini! Il centrale, già ammonito, commette fallo su Ribaudo a metà campo e si becca il secondo giallo. Bucchioni richiama in panchina Liguori e mette Cannavaro.

46′ Baldari mette in rete, ma a gioco fermo. Punizione per il Parma.

41′ Inizia il secondo tempo! Il Parma mette Olivieri per Antognoni.

15:45 La frazione si chiude con una punizione a due in favore del Parma: Pizzolato riprende la palla in mano dopo averla messa a terra causando il fischio dell’arbitro. Per fortuna, la folta barriera sulla linea di porta riesce a deviare in angolo. Decide il gol di Kumi dopo un quarto d’ora di gioco.

40′ Ammonito Martini.

36′ Pizzolato strappa gli applausi del pubblico con una gran bella uscita su un cross dalla destra di Perez.

29′ Il Sassuolo sta dominando e con un altro corner sfiora il raddoppio: sempre Sighinolfi alla battuta sul secondo palo, sulla sfera arriva Martini che non centra lo specchio della porta.

25′ Corner di Sighinolfi respinto sul destro di Ughetti: il difensore centrale tira al volo impegnando seriamente Piga.

23′ Altro bel filtrante di Kumi, stavolta per Baldari, che viene anticipato di un soffio dall’uscita del portiere Piga.

20′ Kumi pesca Liguori sul filo del fuorigioco e si guadagna un calcio d’angolo su cui il Sassuolo va ad un passo dal raddoppio, ma nella mischia sembra che sia stato proprio Baldari a “parare” salvando il Parma.

14′ GOOOOOOOLLL SASSUOLO! Un fulmine a ciel sereno apre il derby: corner di Sighinolfi ribattuto dalla difesa parmense sullo stesso numero 10, che crossa nuovamente trovando un grande stacco di Kumi. Suo il primo gol della stagione.

13′ Il Sassuolo tiene maggiormente palla, mentre il Parma agisce di rimessa sfruttando la velocità degli attaccanti.

5′ Ritmi piuttosto elevati in questo inizio di partita, mister Bucchioni dispensa suggerimenti a tutti.

1′ Inizia la partita!

14:50 A Noceto fa fresco, ma non piove. Le squadre sono negli spogliatoi.

Il tabellino

PARMA-SASSUOLO 0-1

RETI: 14′ Kumi

PARMA: Piga, Vona (16’st Brunani), Gandelli (25’st Ubaldi), Cavalca (16’st Ganci), Musso, Torri, Ribaudo, Perez, Antognoni (1’st Olivieri), Bio, Castaldo.

A disposizione: Iselle, Brignoli, Bandaogo, Leoni, Del Bello.

Allenatore: Stefano Di Benedetto.

SASSUOLO (4-3-3): Pizzolato; Dangelo, Ughetti, Martini, Mambelli; Kumi, Semeraro (20’st Zafferri), Milano; Liguori (7’st Cannavaro), Baldari, Sighinolfi (20’st Cinquegrano).

A disposizione: Rosa, Strozzi, Baccarini, Bellentani, Loporcaro, Boakye.

Allenatore: Roberto Bucchioni.

Arbitro: Sig. Pileggi di Bergamo.

Assistenti: Sig. Adeleke di Piacenza e Sig. Romero Castillo di Piacenza.

Ammoniti: 40′ Martini, 21’st Pizzolato. Espulso Martini al 7’st.