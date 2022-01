DIRETTA Torino-Sassuolo 1-0: la sblocca Sanabria

Benvenuti sulla diretta di Torino-Sassuolo, gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, domenica 23 gennaio, alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Torino su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Torino-Sassuolo

1-0

32′ – Cross forte e teso di Praet verso il centro dell’area, libera Chiriches. Sassuolo in grande affanno.

28′ – Si incarica della punizione Brekalo, ma è brava a liberare la difesa neroverde.

27′ – Fallo di Ferrari su Sanabria, punizione da buona posizione per il Torino.

25′ – Cross tagliente di Kyriakopoulos a cercare il centro dell’area, libera bene la difesa del Torino.

23′ – Brekalo si accentra per cercare lo scambio con Singo, ma il suo pallone è impreciso e si spegne in fallo laterale.

22′ – Zima trattiene Raspadori sulla linea mediana del campo. Punizione per il Sassuolo.

19′ – Ancora in avanti il Torino, ma il cross di Singo è completamente sballato e finisce sul fondo.

16′ – Torino in vantaggio! Cross dalla sinistra di Brekalo, sponda di Singo diretta verso il centro dell’area dove c’è Sanabria che insacca di testa in solitaria.

13′ – Occasione Torino! Palla morbida di Praet alla ricerca di Sanabria che sfila alle spalle di Chiriches e impatta di testa. Palla alta, si salva il Sassuolo.

13′ – Grande intervento di Chiriches! Brekalo scappa sulla sinistra, salta Muldur e si apparecchia il destro ma una grande scivolata del rumeno sventa il pericolo.

11′ – Spreca una grande ripartenza il Sassuolo! Berardi imbuca per Frattesi che, una volta arrivato al limite dell’area di rigore, sbaglia l’appoggio per Scamacca permettendo a Bremer di intercettare la sfera.

9′ – Alza il ritmo il Torino, ora il Sassuolo è costretto ad aspettare nella propria metà campo.

7′ – Bremer anticipa Scamacca e cerca la profondità per Sanabria, ma il suo pallone è leggermente lungo e finisce tra le braccia di Consigli.

5′ – Cercato Raspadori in profondità, ma il numero 18 viene chiuso da Singo.

4′ – Bella ripartenza del Sassuolo guidata da Frattesi che viene cinturato da Mandragora sulla linea mediana del campo. Fallo in favore dei neroverdi.

3′ – Il primo tiro della gara è di Brekalo, ma Chiriches è bravo ad opporsi con il corpo.

1′ – Il primo pallone è stato mosso dal Sassuolo.

15:01 – Fischia Fourneau, E’ COMINCIATA TORINO-SASSUOLO!

14:58 – Scambio di convenevoli tra le due squadre, tra poco si parte!

14:56 – Risuonano le note dell’inno del Torino all’Olimpico.

14:50 – Ultimate le operazioni di riscaldamento, tra poco si parte!

14:35 – Cielo limpido sopra l’Olimpico di Torino. Le squadre sono in campo e stanno effettuando le operazioni di riscaldamento.

Tabellino Torino-Sassuolo

TORINO-SASSUOLO 1-0

Reti: 16′ Sanabria (T),

TORINO: Milinkovic-Savic, Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo, Sanabria

A disposizione: Berisha, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Angori, Baselli, Pobega, Linetty, Pjaca, Warming, Zaza.

Allenatore: Ivan Juric.

SASSUOLO: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Rogerio, Peluso, Romagna, Tressoldi, Abubakar, Paz, Defrel

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Fourneau di Roma 1.

Assistenti: Sig. Affatato di VCO e Sig. Avalos di Legnano.

IV Uomo: Sig. Colombo di Como.

VAR: Sig. Nasca di Bari e Sig. Capaldo di Napoli.

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Torino-Sassuolo

TORINO: Milinkovic-Savic, Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo, Sanabria

SASSUOLO: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Scamacca.

Probabili formazioni Torino-Sassuolo

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, R. Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Praet; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Djidji, Buongiorno, Vojvoda, Pobega, Verdi, Pjaca, Warming, Zaza.

Allenatore: Ivan Juric.

Ballottaggi: Zima-Djidji 55%-45%, R. Rodriguez-Buongiorno 55%-45%, Lukic-Pobega 55%-45%, Ansaldi-Vojvoda 55%-45%, Brekalo-Pjaca 55%-45%.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Romagna, Ruan, Magnanelli, Harroui, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Chiriches-Ruan 60%-40%, Frattesi-Harroui 60%-40%, Scamacca-Defrel 60%-40%.

L’arbitro

Sarà il Sig. Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma 1 l’arbitro di Torino-Sassuolo, gara in programma domenica 23 gennaio alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino e valevole per la 23esima giornata di Serie A. A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Salvatore Affatato di VCO e il Sig. Robert Avalos di Legnano. Il IV uomo sarà il Sig. Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà il Sig. Luigi Nasca di Bari, coadiuvato dal Sig. Pasquale Capaldo di Napoli.

I precedenti di Torino-Sassuolo

Torino-Sassuolo è una sfida che conta un totale di ben 25 sfide tra Serie A, Serie B e Play-off di Serie B. In 25 gare si contano 12 vittorie del Torino, 5 vittorie del Sassuolo e 8 pareggi.

Il Sassuolo non batte il Toro da Sassuolo-Torino 2-1 del 18 gennaio 2020 e non vince a Torino da Torino-Sassuolo 1-3 del 24 aprile 2016. Bomber dell’incontro è Andrea Belotti, che al Sassuolo ha rifilato ben 8 gol.

All’ombra della Mole il bilancio è di 12 gare, con 7 vittorie del Torino, 1 pareggio e 4 vittorie del Sassuolo.

È dal gennaio 2017 che il Torino non manca l’appuntamento con il gol contro il Sassuolo, in una gara in cui il punteggio più frequente è 1-1 (capitato 5 volte su 25).

Gli highlights dell’andata

All’andata, Sassuolo-Torino è stata la giornata numero 4 del giorone d’andata ed è termina con una vittoria di misura dei granata grazie a un gol di Marko Pjaca all’83’. Ecco gli highlights di quella gara:

Torino-Sassuolo in tv

Torino-Sassuolo, live dall’Olimpico, sarà trasmessa in tv in esclusiva da Dazn. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar. Su Dazn, sarà possibile vedere la gara anche all’interno del programma Zona Gol in contemporanea con Napoli-Salernitana e Spezia-Sampdoria.

Su Dazn, la telecronaca della gara sarà affidata a Alberto Santi, con l’ex attaccante Simone Tiribocchi nel ruolo di commentatore tecnico.