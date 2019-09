Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Atalanta, gara valevole per la 6^ giornata di andata della Serie A 2019/2020. Il match è in programma sabato 28 settembre alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia., CanaleSassuolo.it trasmetterà la cronaca del match in diretta dallo Stadio, a seguire le interviste ai protagonisti.

Diretta Sassuolo-Atalanta LIVE

La diretta testuale di Sassuolo-Atalanta trasmessa da CanaleSassuolo.it inizierà alle ore 18:30

Sassuolo-Atalanta, le dichiagrazioni pre partita degli allenatori

De Zerbi: “Nelle ultime partite giocate, abbiamo alzato il baricentro, anche contro la Sampdoria. Non è difficile da raggiungere, ma è un obiettivo che dobbiamo ricercare per porci obiettivi più grandi. Non dobbiamo stare rintanati nella propria metà campo, non è da squadra che vuole migliorarsi. Questa idea è da migliorare, anche se qualche partita non è andata bene.” Le dichiarazioni di De Zerbi alla vigilia di Sassuolo-Atalanta

Gasperini: ” Il Sassuolo è un’ottima squadra, e quest’anno si è rafforzata. Berardi è il capocannoniere della Serie A, in attacco hanno molto potenziale. È una squadra pericolosa, l’importante è interpretarla al meglio perchè con loro non è mai una partita semplice. Anche lo scorso anno è stata dura”.

LA CRONACA

9’ ripartenza Sassuolo con scambi tra Defrel e Berardi, palla a Duncan tiro da fuori parata facile di Sportiello.

6’ Goal Atalanta. Azione in contropiede sempre con Ilicic che serve Gomez sulla corsa che insacca consigli.

5’ le due squadre si affrontano a centro campo e iniziasi a studiarsi

2’ Calcio d’angolo pericoloso dell’ Atalanta, con mischia in area e tiro pericoloso di Ilicic che finisce a lato ma era in fuorigioco.



1’ 4-3-3 per il Sassuolo, con tridente Berardi Boga Defrel

20:45 Sorteggio vinto da Berardi. Fischio di inizio. È iniziata Sassuolo Atalanta.

20:40 Le squadre fanno ritorno in campo, inno ufficiale e poi il fischio d’inizio. Sassuolo in maglia neroverde, Atalanta maglia bianca.

20:35 Inno del Sassuolo, iniziano a sventolare le bandiere neroverdi!

20:32 Riscaldamento terminato, le squadre rientrano negli spogliatoi per gli ultimi dettagli.

20:27 Riscaldamento atletico terminato, si inizia a scaldare i piedi, tiri in porta.

20:15 Il riscaldamento si fa sempre più intenso. La curva neroverde inizia ad a “cantare”, cori per la squadra, Berardi in particolare.

20:05 Bellissima serata qui a Reggio Emilia, c’è tutto per aspettarsi una bellissima partita. Lo stadio inizia a riempirsi , la curva del Sassuolo è tinta di nero verde, ottima affluenza dei tifosi bergamaschi, campo in perfette condizioni, temperatura primaverile.

20:01 Squadre iniziano a scendere in campo per il riscaldamento.

19:44 Poco più di un’ora all’inizio di Sassuolo – Atalanta. Serata calda al Mapei Stadium Città del Tricolore. La diretta di Sassuolo-Atalanta inizierà alle ore 20:45.

Il tabellino LIVE di Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO-ATALANTA 0-0

RETI:

SASSUOLO: Consigli, Boga, Duncan, Defrel, Peluso (vk), Obiang, Chiriches, Toljan, Berardi (k), Ferrari, Bourabia.

A disposizione: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Caputo, Muldur, Raspadori, Romagna, Traorè, Tripaldelli, Mazzitelli, Locatelli, Kyriakopoulos.

Allenatore: Roberto De Zerbi.



ATALANTA: Sportiello, Toloi, Masiello, Gosens, Gomez, Freuler, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Pasalic, Zapata.

A disposizione: Rossi, Gollini, Kjaer, Palomino, Arana, De Roon, Malinovskiy, Castagne, Ibanez, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Sig. Valeri di Roma 2.

Assistenti: Sig. Del Giovane di Albano Laziale e Sig. Margani di Latina.

Quarto uomo: Sig. Aureliano di Bologna.

VAR: Sig. Mariani di Aprilia e Sig. Valeriani di Ravenna.

Ammoniti:

Espulsi: