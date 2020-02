Diretta Sassuolo-Roma: FINALE 4-2

Buonasera, tifose e tifosi neroverdi! Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Roma.

Il Sassuolo si impone con autorevolezza contro la Roma, vincendo per 4-2. Primo tempo dominato con la doppietta di Caputo e il gol di Djuricic a portare i ragazzi di De Zerbi sul parziale di 3-0. Anche nella ripresa non mancano i gol. La Roma non si arrende e trova il 3-1 con Dzeko, poi, nonstante l’espulsione di Pellegrini, accorcia ancora le distanze con Veretout su rigore. Boga, però, chiude i conti pochi istanti dopo e fissa il punteggio sul definitivo 4-2. Si tratta della prima vittoria del Sassuolo sulla Roma.

Diretta SASSUOLO-ROMA

4 – 2



94′ Termina qui Sassuolo-Roma: i neroverdi trionfano per 4-2. Vittoria prestigiosa e storica, la prima contro la Roma.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ Terzo ed ultimo cambio anche nel Sassuolo: esce Berardi, entra Magnani.

81′ Sostituzione anche in casa neroverde: Magnanelli rileva Boga.

80′ Ultimo cambio nella Roma: esce Veretout ed entra Villar.

77′ Occasione fortuita per la Roma, un cross deviato di Spinazzola assume una traiettoria beffarda: Consigli devia in angolo.

74′ Cambio nel Sassuolo: esce fra gli applausi Caputo, entra Defrel.

73′ SASSUOLO GOOOOOOOL I neroverdi tornano a +2: si riscatta subito BOGAAAAA: 4-2

72′ Roma che trova la seconda rete: è Veretout a segnare un rigore assegnato dall’arbitro per fallo di mano di Boga in area. Punteggio sul 3-2.

69′ Roma in dieci uomini per l’espulsione di Pellegrini, per doppia ammonizione.

67′ Sassuolo ad un passo dal poker: Toljan si incunea indisturbato nella difesa ospite e serve Caputo che deve solo battere a rete, ma la disperata scivolata di Bruno Peres lo anticipa.

65′ Secondo cambio della Roma: entra Perez ed esce Under.

59′ Roma vicinissima al secondo gol: botta di Cristante respinta da Consigli, sulla respinta Locatelli salva tutto su Dzeko ed evita una rete fatta.

54′ La Roma accorcia le distanze con Dzeko: punteggio sul 3-1. Il nove della Roma insacca di testa a seguito di un’azione caotica degli ospiti: il VAR conferma la regolarità della rete.

51′ Ci prova la Roma, prima Kluivert tenta il tiro dal limite, ma viene murato, poi tentativo debole di Dzeko, blocca Consigli.

48′ Sassuolo che inizia il secondo tempo all’attacco: Caputo in contropiede decide di servire il meglio piazzato Boga, ma la difesa della Roma se la cava.

Ore 21:46. Inizia la ripresa di Sassuolo-Roma: si riparte dal parziale di 3-0. Nella Roma primo cambio: Bruno Peres per Santon.

45’+1 Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo di Sassuolo-Roma, con i neroverdi che conducono con il netto punteggio di 3-0. Prima frazione dominata dal Sassuolo.

44′ Sassuolo che dà sempre l’idea di essere pericolso ogni volta che può ripartire in velocità, sfruttando le doti di Boga e Berardi, in particolare.

42′ Fase statica della gara con la Roma che tenta di tenere palla, ma non riesce ad essere pericolosa.

33′ Ancora neroverdi pericolosi: lancio lungo di Consigli che supera la disattenta difesa ospite, Berardi tenta l’assist di testa per Caputo, ma Pau Lopez esce in tempo.

26′ SASSUOLO GOOOOOOOL E sono 3… questa volta è DJURICIC a mettere a segno il gol del tris, pregevole assist di Berardi, dopo che Locatelli aveva recuperato palla. 3-0.

16′ SASSUOLO GOOOOOOOOOL Seconda rete dei neroverdi… ancora CAPUTOOOOO. 2-0. Il numero 9 neroverde finalizza un ottimo contropiede gestito da Berardi e Toljan.

12′ Sassuolo pericoloso sugli sviluppi di corner con Ferrarri, che, però, non colpisce bene il pallone: blocca Pau Lopez.

11′ Roma cha ha patito il contraccolpo del gol a freddo, il Sassuolo, infatti, sta esercitando un forcing che sta producendo angoli e calci di punizioni in attacco.

7′ SASSUOLO GOOOOOOOOL Neroverdi subito in vantaggio con gol di Ciccio CAPUTOOOO. 1-0. Da segnalare il preciso assist di Djuricic.

Ore 20:45. Inizia la gara.

Ore 20:35. Formazioni che rientrano negli spogliatoi, saranno presto di nuovo in campo per l’inizio del match.

Ore 20:15. Squadre in campo per il riscaldamento che precede la partita.

Ore 20. Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma:

Sassuolo: Consigli, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Defrel, Muldur, Raspadori, Traorè, Magnani, Piccinini, Bourabia. All.: De Zerbi.

Roma: Paul Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Perotti, Kolarov, Villar, Cetin, Kalinic, Fazio, Pastore, Perez, Peres, Ibanez. All.: Fonseca.

Le dichiarazioni degli allenatori in vista di Sassuolo-Roma

Mister De Zerbi: “Incontriamo una squadra forte, una squadra che gioca un calcio particolare e dobbiamo porre attenzione a quello. Cercheremo di fare la partita con coraggio, non sbagliando cose semplici. Nella gara d’andata abbiamo fatto bene ma abbiamo pagato alcune situazioni in maniera pesante e che hanno condizionato tutta la partita. Domani vogliamo cercare di non sbagliare, di fare una partita di coraggio, di qualità. Sono una squadra forte, al di là del se rimarranno tra le prime quattro o meno. Fonseca non l’ho mai visto allenare, né ho mai scambiato alcuna idea con lui. Ma guardando le sue squadre si vede la volontà di fare la partita, di variare le posizioni in campo di tutti i giocatori, di creare costantemente superiorità dietro. E di non stancarsi. Aspettano, cercano di tirarti fuori. Al momento giusto ti colpiscono“.

I precedenti di Sassuolo-Roma

Lo storico degli incontri fra Sassuolo e Roma non sorride di certo ai neroverdi: in 13 precedenti, infatti, non hanno mai vinto. Le vittorie della Roma sono state 8, mentre in 5 occasioni la partita è finita in pareggio. Attenzione a Dzeko, autore , in totale, di 4 reti contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium, i neroverdi hanno ottenuto un solo punto, mentre all’andata la formazione giallorossa si è imposta per 4-2. Da segnalare, fra gli ex del match, Lorenzo Pellegrini: 54 presenze ed 11 gol per lui quando indossava la maglia neroverde (fra il 2015 e il 2017).

Probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Sassuolo: Consigli; Tojan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Marlon, Muldur, Piccinini, Rogerio, Magnanelli, Bourabia, J.Traore, Raspadori, Defrel. All.: De Zerbi.

Roma: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Ibanez, Cetin, Fazio, Kolarov, Villar, Pastore, Perotti, Perez, Kalinic. All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto; assistenti: Schenone e Vecchi; quarto ufficiale: Abbattista; VAR: Giacomelli e Preti.