FINALE Sassuolo-Parma Under 17 2-1: vittoria in rimonta dei 2004

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Parma, partita della 4^ giornata di ritorno del Campionato Under 17 – Nuova Fase. Il match è in programma sabato 5 giugno alle 15 allo “Zanti” di San Michele. Canale Sassuolo è presente a San Michele con un inviato: restate connessi fino a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Simone Barone, in esclusiva ai nostri microfoni.

Diretta Sassuolo-Parma Under 17

2-1

16.45 FINISCE QUI! Il Sassuolo vince in casa contro il Parma e sale a 16 punti in classifica: dopo lo 0-1 di Tannor nel primo tempo, i neroverdi rimontano grazie al gol di Cannavaro e all’autorete di Ubaldi.

93′ Fallo di reazione di Musso su Bruno, che lo stava pressando: giallo ineccepibile per il centrale del Parma, che fa calare il sipario su questa partita.

92′ Occasione Parma! Cross tagliato di Piras per l’accorrente Antognoni, che gira alto.

91′ Buon lancio di Semeraro per Baldari, che mette in mezzo un cross basso: Musso alza un campanile, ma riesce a guadagnare una rimessa dal fondo.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

88′ Occasione Parma! Punizione dalla trequarti su cui arriva per primo Cavalca, il cui colpo di testa angolato viene deviato in angolo da un grande intervento di Lombardo.

86′ Occasione Sassuolo! Dall’altra parte Baldari conclude di sinistro a rete, Piga non controlla permettendo l’intervento di Kumi, che a sua volta litiga con il pallone.

86′ Occasione Parma! Cross sul secondo palo di Piras per Del Bello, che colpisce di testa la parte superiore della traversa.

84′ Baldari non si intende con Sighinolfi: la palla va al Parma, che può ripartire.

83′ Cambio nel Sassuolo: fuori Milano, dentro Semeraro.

82′ Baldari tenta un difficile colpo di tacco sul cross basso di Martini: palla in angolo.

82′ Sighinolfi va via a Olivieri sulla destra: i due fanno a sportellate, con il pallone che termina sul fondo senza nessun provvedimento arbitrale.

80′ Il Parma si sta riversando in attacco alla ricerca di un nuovo pareggio, mentre il Sassuolo prova a colpire in contropiede.

77′ Secondo cambio per il Parma: fuori Ubaldi, dentro Del Bello.

77′ Il Sassuolo completa la rimonta, ancora su palla ferma ma stavolta con un autogol.

76′ GOL SASSUOLO! Incredibile autogol di Ubaldi sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il suo colpo di testa lambisce il palo interno e termina in rete.

75′ Il Sassuolo reclama per un fallo di mano di un difensore del Parma sul mancino al volo di Bruno: il braccio era alto, ma il contatto era stato ravvicinato e l

75′ Primo cambio anche nel Parma: fuori Bangala, dentro Kostadinov.

73′ Baldari chiede l’uno-due a Bruno in piena area di rigore, ma il Parma riesce a metterci una toppa.

71′ Ottima copertura in scivolata di Kumi su Piras: angolo per il Parma.

70′ In arrivo il primo cambio per il Sassuolo: fuori Zafferri, dentro Salvemini.

67′ Kumi entra in area dalla sinistra e la mette sul primo palo, Piga allontana in qualche modo e il Parma riparte: su un contrasto con Martini, resta a terra Cavalca, soccorso dai sanitari ducali.

65′ Ancora Parma vicino al gol con una girata di Antognoni, Lombardo controlla la sfera uscire alla sua destra.

63′ Capovolgimento di fronte: Bruno punta Musso e opta per un tiro a giro dalla distanza, bloccato facilmente da Piga. Sighinolfi era tutto libero e reclamava palla.

63′ Occasione Parma! Ospiti ad un passo dall’1-2 con il colpo di testa di Musso, terminato di un soffio a lato.

62′ Occasione Parma con Tannor, che tenta un diagonale sinistro da dentro l’area: deviazione in corner.

60′ Sgroppata di Baldari sulla sinistra: il numero 9 la mette di esterno destro per Sighinolfi, che scivola sul più bello. Ora sta venendo giù un bel temporale a San Michele, con tanto di vento.

59′ Pareggio meritato per il Sassuolo, che aveva sfiorato il gol in più occasioni: ora c’è più di mezz’ora per completare la rimonta.

57′ GOOOOOLLL SASSUOLOOOO! La pareggia Adrian Cannavaro con un colpo di testa sulla punizione di Bruno!

55′ Non precisissimo oggi Bruno, che sbaglia un altro lancio per Sighinolfi, attivissimo sulla linea del fuorigioco.

53′ Sta iniziando a piovere qui a San Michele.

52′ Zafferri vede il taglio di Kumi e lo serve con un preciso lancio, ma Piga fa buona guardia, esce dai pali e blocca la sfera.

50′ Che occasione per il Sassuolo! Trivela di Sighinolfi per Baldari, Olivieri toppa l’intervento e permette al centravanti neroverde di presentarsi a tu per tu con Piga: il suo tiro è però clamorosamente alto.

47′ Buona opportunità per il Sassuolo: Sighinolfi scappa in profondità sul lancio di Mandrelli, la palla va a Bruno centralmente che non controlla bene e permette a Musso di vincere il contrasto.

46′ Inizia la ripresa! Nessun cambio per i due allenatori, si riparte con gli stessi 22.

15.43 Finisce qui il primo tempo: il Sassuolo Under 17 è sotto 1-0 contro il Parma, decide un gol di Tannor a fine frazione. I neroverdi, andati vicini al gol in più di un’occasione, sono costretti a rincorrere nei secondi 45 minuti.

43′ GOL PARMA! Tannor sfonda su Mandrelli sulla destra, entra in area e trafigge Lombardo con un diagonale mancino. Ospiti avanti a due minuti dall’intervallo.

41′ Il Sassuolo insiste per andare sull’1-0 prima dell’intervallo: il tiro rasoterra di Kumi termina di pochi centimetri oltre il palo alla destra di Piga.

40′ Bruno riceve palla al limite dell’area e tenta la conclusione con il piede debole, il destro, che viene murata sul nascere.

39′ Sighinolfi non approfitta di un regalo della difesa del Parma: il suo appoggio per Bruno viene letto da Musso, che esce e fa ripartire i suoi.

38′ Sighinolfi apre per Milano, che si coordina e tira dalla lunghissima distanza: palla alta di qualche metro.

36′ Flex vince un paio di rimpalli in attacco, si porta ai 20 metri e tira col destro: la conclusione rasoterra viene bloccata facilmente da Lombardo.

34′ Antognoni commette un fallo di reazione su Martini, che resta a terra: il direttore di gara usa lo stesso metro di giudizio e si tiene il cartellino in tasca.

33′ Il Parma reclama un calcio di rigore: Martini perde palla sulla pressione di Cavalca, che viene contrastato da Milano. L’arbitro lascia correre.

31′ Occasione per Baldari! Il numero 9 sta cercando con insistenza il gol: stavolta riceve al vertice destro dell’area piccola, vince un contrasto e scarica un destro sul primo palo. Palla alta sulla traversa.

29′ Ancora Sassuolo! Dal corner è sempre Baldari a colpire di testa cadendo all’indietro: stavolta è bravo Piga a bloccare la sfera, che sarebbe finita in rete.

28′ Occasione Sassuolo! Martini anticipa Cavalca e ribalta il fronte, Bruno appoggia per Kumi che acchita il sinistro: deviazione in angolo da parte di Musso.

26′ Lancio di Ubaldi in profondità per Antognoni, è bravo capitan Cannavaro a frapporsi fra l’attaccante ducale e la palla e a prendersi il fallo.

24′ Occasione Sassuolo! Kumi riceve dai 40 metri, si avvicina alla porta senza alcuna interdizione ducale e scarica un destro potente ma centrale. Piga respinge in mezzo all’area, lo stesso Kumi arriva sulla respinta ma mette alto da posizione defilata.

21′ Kumi entra in ritardo su Cavalca: anche il vice capitano neroverde viene redarguito verbalmente.

20′ Progressione di Mandrelli sulla sinistra: il terzino chiede l’uno-due a Sighinolfi, che gliela restituisce con i giri giusti. Mandrelli non arriva comunque sulla sfera, che si perde sul fondo.

18′ Bruno si fa trovare tra le linee, poi prova un complicato tracciante per Baldari, che non può arrivare sul pallone.

16′ Milano ferma con astuzia una ripartenza ducale: l’arbitro lo richiama, alla prossima sarà giallo.

14′ Occasione Parma! Tannor sfonda in area dalla destra e la mette a rimorchio per Bangala, anticipato però da Antognoni che si gira e trova Lombardo in traiettoria. Il numero 10 parmense si lamenta con il compagno per non avergli lasciato la palla.

12′ Occasione Sassuolo! Piga si perde con il pallone tra i piedi, Sighinolfi in pressione glielo sfila. L’azione sfuma su un tiro dalla distanza di Zafferri, arrivato dopo che Baldari aveva provato a concludere, senza riuscirci, da ottima posizione.

11′ Occasione Sassuolo! Zafferri batte col destro a rientrare dalla bandierina, in mezzo all’area piccola c’è Baldari tutto solo che di testa mette alto sulla traversa.

10′ Bruno imbuca per Baldari, chiude in angolo (il terzo) Olivieri.

9′ Dall’altra parte, Kumi sfonda in area guadagnando un corner: sembrava che l’ultimo tocco fosse stato il suo, ma l’arbitro è di diverso avviso.

8′ Lancio fuori misura di Martini verso l’interno del campo, Mandrelli rimedia chiudendo regolarmente Tannor al limite dell’area.

5′ Milano recupera una bella palla sulla trequarti e serve Sighinolfi, anticipato da un intervento pulito di Musso.

3′ Pasticcia il Parma in impostazione: Ubaldi alza un pallone a campanile, Kumi ne approfitta per lanciare Baldari in profondità: Olivieri è costretto a chiudere in angolo.

2′ Bel lancio liftato di Loeffen per Baldari, chiuso regolarmente da Olivieri. Palla per il Parma.

1′ Inizia Sassuolo-Parma! Il primo possesso è in favore del Parma, che attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna dello Zanti.

14.48 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: tra 10 minuti il fischio d’inizio della partita a San Michele. Dopo le vittorie del Bologna contro Spezia (0-4) e Reggiana (0-8), ai rossoblù basterà una vittoria proprio contro la Reggiana per accedere ai quarti di finale.

Il tabellino di Sassuolo-Parma Under 17

SASSUOLO-PARMA 2-1

Reti: 43′ Tannor (P), 57′ Cannavaro (S), 75′ aut. Ubaldi (S)

SASSUOLO (4-3-1-2): Lombardo; Martini, Cannavaro (C), Loeffen, Mandrelli; Zafferri (70′ Salvemini), Milano (83′ Semeraro), Kumi; Bruno; Baldari, Sighinolfi.

A disposizione: Scacchetti, Ughetti, Incerti, Mambelli, Forte, Sarnelli, Perini.

Allenatore: Simone Barone.

PARMA: Piga, Piras, Flex, Ubaldi (77′ Del Bello), Musso, Olivieri, Cavalca (C), Leoni, Antognoni, Bangala (75′ Kostadinov), Tannor.

A disposizione: Iselle, Brunani, Bandaogo.

Allenatore: Stefano Di Benedetto.

Arbitro: Sig. Alessandro Gresia di Piacenza.

Assistenti: Sig. Francesco Tagliaferri di Faenza e Sig. Nidaa Hader di Ravenna.

Ammoniti: 93′ Musso (P)

Espulsi:

Note: