Diretta Sassuolo-Juventus, alle 21:45 il LIVE dal Mapei Stadium

Buonasera tifosi neroverdi e benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Juventus, in programma mercoledì 15 Luglio alle ore 21.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come sempre CanaleSassuolo.it sarà presente sugli spalti per raccontarvi la cronaca di questa partita, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A.

La diretta di SASSUOLO-JUVENTUS

o – 0

Il live della partita inizierà alle ore 21:45

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus

IN AGGIORNAMENTO: Le formazioni ufficiali verranno pubblicate un’ora prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Juve.

Le probabili formazioni di CanaleSassuolo.it

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Russo, Magnani, Marlon, Piccinini, Muldur, Peluso, Ghion, Bourabia, Mercati, Traorè, Haraslin, Manzari, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Muldur-Toljan 55%-45%, Ferrari-Magnani 60%-40%, Boga-Haraslin 55%-45%.

Indisponibili: Romagna, Defrel, Obiang, Tripaldelli, Rogerio

JUVENTUS ( 4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Bonucci, Demiral, Matuidi, Muratore, Olivieri, Ramsey, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Rugani 55%-Bonucci 45%, Rabiot 60%-Matuidi 40%, Douglas Costa 55%-Bernardeschi 45%

Indisponibili: Cuadrado, De Sciglio, Khedira

Sassuolo-Juventus, i precedenti

La sfida tra Juventus e Sassuolo si è giocata 13 volte, sempre in serie A. Il bilancio è impietoso: 10 vittorie per i bianconeri, una vittoria del Sassuolo e 2 pareggi. Bomber dell’incontro è Gonzalo Higuain con 6 reti. Contro il Sassuolo, Cristiano Ronaldo ha siglato il suo primo gol in serie A e con la maglia bianconera, in Juventus-Sassuolo 2-1 del 16 settembre 2018.

Se restringriamo i precedenti ai Sassuolo-Juventus giocati al Mapei Stadium, il bilancio è di 4 vittorie Juve, 1 pareggio e una vittoria Sassuolo.

L’unica vittoria contro la Juve risale al 28 ottobre 2015, in un 1-0 firmato da Nicola Sansone. All’andata, i neroverdi hanno conquistato il primo storico punto a Torino, con l’esordio in serie A del giovane portiere Stefano Turati. Dopo il vantaggio bianconero di Bonucci, il Sassuolo aveva ribaltato la partita con i gol di Boga e Caputo. A siglare il pareggio fu Cristiano Ronaldo su rigore. Leggi in questo articolo i numeri e le statistiche di Sassuolo-Juventus.

Sassuolo-Juventus, le dichiarazioni alla vigilia

Roberto De Zerbi: “La gara contro la Lazio ha migliorato in nostro entusiasmo e aumentato le nostre convinzioni. Domani affrontiamo una squadra di una difficoltà ancora maggiore. Dobbiamo usare queste ultime ore per prepararci al meglio e fare come sappiamo. Maturità, bisogna fare attenzione usando questa parola. Non è che ora noi non possiamo più perdere le partite, ma sarà importante il come. Come si perde e come si vince. Già prima della sosta avevamo trovato una maturità ed un livello atletico importanti. Sappiamo come stare in campo e quattro vittorie di fila hanno fatto sì che gli altri ci guardassero con occhi diversi. Ci siamo spinti oltre, ottenendo risultati importanti per tre volte oltre il novantesimo. Prima questo non accadeva. Il livello della squadra è sempre lo stesso, ma se dovremo inciampare dovremo capire il come.” Leggi la conferenza pre partita di De Zerbi.

Maurizio Sarri: “”Li affrontiamo in un periodo pericoloso, hanno un carico offensivo importante. Dovremo farci trovare pronti. Bonucci potrebbe restare a riposo per un problema al piede. È una di quelle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta. Ha dato continuità al progetto, è in forma e la incontriamo in un periodo pericoloso perché ha un carico offensivo di rilievo. Ma anche noi abbiamo entusiasmo e determinazione. A tratti soffriremo, dovremo farci trovare pronti perché hanno una propensione al palleggio fuori dal normale e verranno fuori anche con noi perché non hanno remore quando affrontano le grandi squadre”. Leggi le dichiarazioni di Sarri.

L’arbitro di Sassuolo-Juventus

Sarà Paolo Valeri della Sezione AIA di Roma 2 a l’arbitro di Sassuolo-Juventus, gara valida per la 33esima giornata della Serie A TIM 2019/20 in programma mercoledì 15 Luglio alle ore 21.45. Assistenti sono stati designati Ranghetti di Chiari e Liberti di Pisa. Quarto Ufficiale sarà Sacchi di Macerata. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR Chiffi di Padova e Galetto di Rovigo.