DIRETTA Sassuolo-Hellas Verona: primo tempo 0-2

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Hellas Verona, gara valida per la 22^ giornata di Serie A in programma oggi, domenica 16 gennaio, alle ore 12:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro l’Hellas Verona su questa pagina grazie alla presenza dell’inviato al Mapei. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Hellas Verona

0-2

47′ Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo con il parziale di 0-2 per il Verona. Caprari e Barak hanno concretizzato la maggior mole di occasioni creata dagli ospiti

47′ Ancora Hellas pericoloso: pallone malamente perso dai neroverdi in difesa, che arriva a Tameze che conclude centralmente, Consigli blocca

45′ Raddoppio del Verona: dagli sviluppi di corner, insacca Barak, più lesto di tutti ad intervenire su un pallone vagante: 0-2

37′ Vantaggio del Verona: diagonale da dentro l’area di Caprari che non lascia spazio di intervento a Consigli: 0-1. Proteste neroverdi per tocco di mano avversario: dopo intervento VAR, gol confermato

31′ E’ il turno di Ferrari che di testa va vicino al vantaggio: pallone a lato di poco

30′ Clamorosa occasione per il Sassuolo con Raspadori che prova a sorprendere Montipò da distanza siderale: pallonetto insidioso deviato in angolo dal portiere

25′ Azione pericolosa del Sassuolo che reclama fallo da rigore su Raspadori: l’arbitro ha idee diverse e lascia correre

24′ Dopo più di metà primo tempo, punteggio sullo 0-0

16′ Vantaggio del Verona (gol di testa di Gunter sugli sviluppi di corner) annullato dal VAR per fuorigioco. Risultato ancora fermo sullo 0-0

15′ Insidioso tiro-cross di Caprari, Consigli devia in angolo

12′ Sempre gli ospiti a spingere: azione convulsa in area neroverde con vari rimpalli a pochi metri dalla porta di Consigli; un fallo in attacco pone fine al pericolo

6′ Ancora Verona pericoloso con incursione di Simeone in area; l’attaccante dopo aver aggirato Consigli tira alto da posizione defilata

4′ Prima conclusione della gara realizzata dal Verona con Barak da posizione defilata: pallone fuori

3′ Hellas partito con buon piglio, esterni molto attivi

Ore 12:32 Inizia Sassuolo-Verona!!! Padroni di casa con la canonica divisa neroverde, Hellas con divisa bianca ad inserti gialli e blu

Ore 12:28 Squadre in campo agli ordini del sig. Prontera, dopo le formalità di rito, avrà inizio la partita

Ore 12:17 Squadre di nuovo negli spogliatoi, pronte a ricevere le ultime indicazioni dei mister prima di dare inizio alla sfida

Ore 12 Anche la squadra scaligera sul rettangolo verde per il riscaldamento.

Ore 11:55 Manca poco più di mezz’ora all’inizio del match tra Sassuolo e Verona: neroverdi in campo per il riscaldamento. Giornata fredda ma soleggiata in quel di Reggio.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Hellas Verona

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Muldur, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Harroui, Mata, Aucelli, Ruan Tressoldi, Abubakar, Paz, Pieragnolo, Defrel

Allenatore: Alessio Dionisi.

HELLAS VERONA: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

A disposizione: Pandur, Berardi, Faraoni, Kalinic, Lasagna, Cancellieri, Ruegg, Bessa, Sutalo, Ragusa, Coppola.

Allenatore: Igor Tudor

Tabellino Sassuolo-Hellas Verona

SASSUOLO-HELLAS VERONA 0-2

Reti: 37′ Caprari (V), 45′ Barak (V)

Arbitro: Sig. Prontera di Bologna.

Assistenti: Sig. Bresmes di Bergamo e Sig. Yoshikawa di Roma 1.

IV Uomo: Sig. Marchetti di Ostia Lido.

VAR: Sig. Mariani di Aprillia e Sig. Galetto di Rovigo.

Probabili formazioni Sassuolo-Hellas Verona

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Ruan, Muldur, Chiriches, Paz, Pieragnolo, Abubakar, Harroui, Aucelli, Mata.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Toljan-Muldur 55%-45%, Ayhan-Chiriches 55%-45%.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

A disposizione: A. Berardi, Pandur, Coppola, De Paoli, Sutalo, Ruegg, Bessa, Barak, Cancellieri, Ragusa, Kalinic.

Allenatore: Igor Tudor.

Ballottaggi: Faraoni-De Paoli 55%-45%, Lasagna-Barak 55%-45%.

L’arbitro di Sassuolo-Hellas Verona

Sarà il Sig. Alessandro Prontera della sezione AIA di Bologna l’arbitro di Sassuolo-Hellas Verona, gara in programma domenica 16 gennaio alle ore 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole per la 22esima giornata di Serie A. A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Marco Bresmes di Bergamo e il Sig. Daisuke Yoshikawa di Roma 1. Il IV uomo sarà il Sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al VAR ci sarà il Sig. Maurizio Mariani di Aprillia, coadiuvato dal Sig. Mauro Galetto di Rovigo.

I precedenti tra Sassuolo e Hellas Verona

Sassuolo ed Hellas Verona si sono incontrate in un totale di 21 precedenti tra Serie A, B, C1 e Coppa Italia. Il Sassuolo l’ha spuntata 11 volte, contro 7 vittorie degli scaligeri e soli 3 pareggi. Bomber dell’incontro è Luca Toni, che ha messo a segno 4 marcature contro il Sassuolo.

Il Sassuolo non perde contro l’Hellas dal 25 novembre 2017 e negli ultimi tre incontri ha sempre vinto. Da quattro sfide consecutive, inoltre, il Sassuolo realizza almeno 2 gol contro l’Hellas.

Nello stadio amico, le statistiche dicono che in 11 precedenti Sassuolo-Hellas Verona si contano 6 vittorie neroverdi, 2 pareggi e 3 vittorie gialloblù.

Gli highlights dell’andata

All’andata, Hellas Verona-Sassuolo è stata la gara di apertura del campionato, sabato 21 agosto 2021 alle ore 18.30. La partita del Bentegodi terminò con il risultato di 2-3. Il Sassuolo si portò in doppio vantaggio con Raspadori e Djuricic, col Verona che accorciò le distanze con un rigore procurato e realizzato da Mattia Zaccagni. A segnare la terza rete neroverde fu Hamed Traorè, prima del gol del definitivo 3-2, ancora firmato Zaccagni. Ecco gli highlights di quella gara:

Sassuolo-Hellas Verona in tv

Sassuolo-Hellas Verona, live dal Mapei, sarà trasmessa in tv sia da Dazn che da Sky. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

Su Dazn, la telecronaca della gara sarà affidata a Andrea Calogero, con l’ex centrocampista Alessandro Budel nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, invece, la telecronaca della gara sarà affidata a Davide Polizzi, con l’ex portiere Fernando Orsi nel ruolo di commentatore tecnico.