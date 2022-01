FINALE Sassuolo-Cagliari Coppa Italia 1-0: neroverdi ai quarti di finale

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match è in programma oggi, mercoledì 19 gennaio, alle ore 17:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Cagliari su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Cagliari

1-0

19.19 FINISCE QUI! Il Sassuolo approda per la prima volta nella propria storia ai quarti di finale di Coppa Italia: la sfida con il Cagliari viene decisa dal gol al 18′ di Harroui.

93′ Risponde Frattesi: blocca Radunovic.

93′ Pereiro calcia sul secondo palo: Pegolo blocca con sicurezza.

92′ Piccola spinta di Lopez su Zappa, punizione dalla trequarti per il Cagliari. Nel frattempo, Pavoletti è rientrato in campo.

90′ Quattro minuti di recupero. Pavoletti esce dal campo con un problema alla spalla.

90′ Leggerezza di Ferrari, che regala palla a Pavoletti su un’innocua punizione difensiva. Per sua fortuna, il Cagliari non mantiene il possesso.

87′ Sostituzione nel Cagliari: fuori Ladinetti, dentro Cavuoti.

87′ Si disturbano a vicenda Carboni e Pavoletti, il gioco si ferma per un colpo alla testa subito da Muldur.

86′ Ferrari spende il giallo su Nandez: è il primo ammonito tra le fila del Sassuolo.

85′ Frattesi fa scorrere la palla e viene atterrato da Carboni, dubbi sull’intervento del 44 cagliaritano.

83′ Frattesi si inserisce coi tempi giusti ma sbaglia malamente l’appoggio a rimorchio per Defrel, tutto solo in area. Carboni mette la palla in angolo.

81′ Il Sassuolo sta tenendo il risultato in bilico fino alla fine, il Cagliari ci crede ancora e dà l’impressione di poter sorprendere la retroguardia neroverde, seppur non abbia creato granché in questo secondo tempo.

79′ Occasione Sassuolo! Cross basso di Muldur per il solissimo Harroui, che manca clamorosamente l’impatto con la palla. Carboni mette in angolo, Raspadori si dispera.

78′ Cambio nel Cagliari: fuori Kourfalidis, dentro Desogus.

77′ Proteste del Sassuolo per un contrasto reiterato tra Goldaniga e Raspadori, Marchetti lascia proseguire.

74′ Si copre ancora il Sassuolo: fuori Kyriakopoulos, dentro Peluso, al ritorno dopo la negativizzazione al Covid.

72′ Frattesi tiene in campo un pallone complicato e lo serve a Defrel, bene il Cagliari in chiusura.

70′ Dionisi rinforza la propria mediana, mentre Mazzarri rileva un inconsistente Gagliano.

69′ Kourfalidis supera Harroui e Muldur, ma viene chiuso in angolo da Ruan.

68′ Un cambio per parte: fuori Gagliano per Pereiro nel Cagliari, fuori Scamacca per Frattesi nel Sassuolo.

67′ Harroui va al tiro da buona posizione e guadagna un calcio d’angolo, i compagni si disperano per il mancato servizio.

66′ Troppa fretta da parte di Harroui, che è comunque fortunato e guadagna un fallo sulla pressione di Carboni.

64′ Il Cagliari sembra aver risentito positivamente dal gol annullato: gli isolani giocano ora con più convinzione, dopo un primo quarto d’ora di ripresa senza particolari sussulti.

62′ GOL ANNULLATO! 1-1 di Pavoletti annullato per un fuorigioco millimetrico di Nandez, si resta sull’1-0 per il Sassuolo!

61′ GOL CAGLIARI! Pavoletti segna il più classico dei gol dell’ex alla sua maniera: cross di Nandez e sforbiciata in anticipo su Tressoldi. Pegolo battuto e pareggio ristabilito.

59′ Proteste del Cagliari per un tocco di mano di Harroui in area, giudicato involontario dal VAR.

58′ Raspadori insegue la palla con un paio di guizzi ma Goldaniga spazza via. Harroui ferma la ripartenza ospite commettendo fallo su Kourfalidis.

56′ Il Sassuolo ora prova ad addormentare la partita con il possesso, anche grazie all’ingresso di Lopez.

54′ Cross morbido di Harroui per Defrel, buona copertura in angolo di Goldaniga.

53′ Il primo giallo della partita è per Obert, che trattiene volontariamente Defrel.

53′ Ferrari intercetta un cross di Goldaniga e fa impennare il pallone, bene Pegolo in uscita su Gagliano.

52′ Ancora Sassuolo! Lopez scodella in area per Scamacca, il cui colpo di testa termina di poco fuori.

51′ Tripla occasione Sassuolo! Radunovic salva sul piazzato di Defrel, poi ci provano anche Raspadori e Harroui da distanza ravvicinata ma Carboni fa il miracolo e salva il risultato.

49′ Raspadori riceve centralmente, si gira sul mancino e conclude: Radunovic è in traiettoria e fa sua la palla.

48′ Segna Dalbert su una mischia furiosa, ma c’è una segnalazione di fuorigioco. Decisione confermata anche dal VAR.

47′ Rogerio intercetta l’imbucata di Pavoletti e capovolge il fronte, ma sbaglia completamente l’apertura per Muldur.

47′ Harroui si intestardisce e perde palla, che arriva tra i piedi di Gagliano: mancino dalla distanza che impegna Pegolo.

46′ Inizia la ripresa di Sassuolo-Cagliari: Dionisi rileva Magnanelli e butta nella mischia Maxime Lopez. Cambia anche il Cagliari: dentro l’ex Goldaniga, fuori Altare.

18.17 FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo e Cagliari vanno al riposo sull’1-0, decide finora il gol di Abdou Harroui.

45′ Harroui va da Scamacca, che preferisce portare palla anziché servirla sulla destra per Defrel: Kourfalidis recupera il centravanti e si riprende il possesso.

44′ Il Sassuolo non disdegna i lanci lunghi, con la difesa del Cagliari che lascia molti spazi.

42′ Serpentina di Raspadori, che attira su di sé due avversari e li evita come birilli: il suo tiro sul secondo palo viene disinnescato da Radunovic.

40′ Cross di Kyriakopoulos per Ferrari, che ha la peggio in uno scontro fisico con Dalbert: il Sassuolo mette palla fuori.

39′ Occasione Sassuolo! Magnanelli imbuca per Scamacca, che non ci pensa due volte e scarica il suo destro sul secondo palo: palla fuori di un soffio, ma c’è una deviazione.

38′ Ancora il Cagliari con Pavoletti: cross dalla sinistra di Dalbert e sponda di Gagliano, il Pavo non riesce a concludere con convinzione anche grazie alla buona marcatura di Tressoldi.

37′ SASSUOLO VICINO AL BIS! Palo esterno di Raspadori, che conclude fuori equilibrio sull’ottimo lavoro di Scamacca sulla sinistra.

35′ OCCASIONE CAGLIARI! Cross di Obert per la testa di Zappa, che prolunga sul secondo palo mancando di un soffio sia la porta che Pavoletti, pronto al tap-in.

34′ Intervento provvidenziale in tuffo di Ferrari sul cross di Zappa diretto a Pavoletti che, in area piccola, è una sentenza.

32′ Rogerio acchita il cross col destro, Scamacca prova la girata di testa mancando l’impatto con la sfera.

31′ Raspadori recupera palla ed entra in area e cerca un compagno con un tocco arretrato alla cieca, senza trovare nessuno. Nandez recupera la sfera.

30′ Il Cagliari prova timidamente a farsi vivo dalle parti di Pegolo, ma è buona finora la prova difensiva del Sassuolo.

27′ Tressoldi stacca su Pavoletti trovando Defrel, che pesca a sua volta Muldur con un pregevole colpo di tacco. Il turco prova ad aggirare Kourfalidis, che recupera il pallone.

24′ Il Sassuolo tenta spesso delle giocate di fino per risalire il campo, finora con non molto successo.

21′ Pavoletti supera Ferrari con le cattive ma conclude malamente col destro: buona opportunità sprecata dal numero 30, oggi capitano del Cagliari.

20′ Sassuolo che sblocca subito la partita, nonostante l’occasione più grossa ce l’avessero avuta gli ospiti appena un minuto prima.

18′ GOOOOOOOLLLL SASSUOLOOOOOOO! Apre le marcature Abdou Harroui: inserimento del marocchino sul cross basso di Rogerio e tap-in di piatto da due passi, vantaggio neroverde. Primo centro in Italia per Harroui.

17′ Occasione Cagliari! Magnanelli un po’ grossolano in impostazione, ne approfittano gli isolani che vanno da Zappa sulla destra: cross sul secondo palo e stacco di testa di Dalbert, fuori di pochissimo.

12′ Prima chiusura difensiva di Ruan, che difende bene palla dall’attacco di Kourfalidis. Si vede ad occhio che il brasiliano è un elemento nuovo in rosa.

9′ Spiovente dalla trequarti di Rogerio per Scamacca, che va col colpo di testa provando a sorprendere Radunovic: la palla esce di qualche metro.

8′ Scamacca lotta come un leone con Carboni e ha la meglio: calcio d’angolo per il Sassuolo.

6′ Occasione Cagliari! Rogerio scivola permettendo a Nandez di ricevere palla, l’uruguaiano perde un tempo di gioco e permette al brasiliano di recuperare.

5′ Raspadori si incunea in area dalla sinistra e prova il diagonale sul primo palo, ma Radunovic fa buona guardia e blocca il pallone.

4′ Defrel mette il turbo e supera Dalbert, poi appoggia a Scamacca che conclude da fermo senza trovare il fondo della rete.

3′ Ci prova Kourfalidis dal limite, Pegolo blocca facilmente.

2′ Occhio a Pavoletti! Cross di Zappa per il Pavo, che prova ad eludere la marcatura di Tressoldi ma non riesce ad arrivare sul pallone.

2′ Sassuolo in avanti con Muldur, che perde il rimpallo con Kourfalidis: riparte il Cagliari.

1′ INIZIA SASSUOLO-CAGLIARI! Il primo possesso è in favore del Sassuolo, che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna stampa del Mapei Stadium.

17.22 – Nel prepartita di Sport Mediaset, sono intervenuti Gregoire Defrel e l’ad Giovanni Carnevali: nei rispettivi link trovate le loro dichiarazioni.

16.54 – Sia il Cagliari che il Sassuolo arrivano all’ottavo di Coppa con una marea di indisponibili, tra infortunati e contagiati.

16.31 – Il Sassuolo ha diramato l’undici titolare di Dionisi: partono dal 1′ Tressoldi e Magnanelli, in attacco giocano Defrel, Raspadori e Kyriakopoulos alle spalle di Scamacca. Nessun Primavera titolare, e manca Romagna in panchina nonostante sia stato convocato meno di due ore fa.

Tabellino Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO-CAGLIARI 1-0

Reti: 18′ Harroui (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli (C) (46′ Lopez); Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos (74′ Peluso); Scamacca (69′ Frattesi).

A disposizione: Satalino, Consigli, Chiriches, Mata, Aucelli, Abubakar, Paz, Pieragnolo.

Allenatore: Alessio Dionisi.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Obert, Altare (46′ Goldaniga), Carboni; Zappa, Kourfalidis (78′ Desogus), Ladinetti (87′ Cavuoti), Nandez, Dalbert; Pavoletti (C), Gagliano (68′ Pereiro).

A disposizione: Lolic, Iovu, Palomba, Tramoni.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Arbitro: Sig. Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Sig. Del Giovane di Albano Laziale e Sig. Nuzzi di Valdarno.

IV Uomo: Sig. Meraviglia di Pistoia.

VAR: Sig. Serra di Torino e Sig. Ranghetti di Chiari.

Ammoniti: 53′ Obert (C), 86′ Ferrari (S)

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO: Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

CAGLIARI: Radunovic; Obert, Altare, Carboni; Zappa, Kourfalidis, Ladinetti, Nandez, Dalbert; Pavoletti (C), Gagliano.

Probabili formazioni Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui; Defrel, Raspadori, Scamacca.

A disposizione: Consigli, Satalino, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos, Ruan, Paz, Pieragnolo, Magnanelli, Aucelli, Abubakar, Mata.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Muldur-Paz 55%-45%, Ferrari-Peluso 55%-45%, Harroui-Aucelli 55%-45%, Defrel-Mata 60%-40%.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Kourfalidis, Lykogiannis; Gagliano, Pavoletti.

A disposizione: Lolic, Palomba, Dalbert, Obert, Iovu, Cavuoti, Ladinetti, Gaston Pereiro, Desogus, Tramoni.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Ballottaggi: Carboni-Obert 55%-45%, Lykogiannis-Dalbert 60%-40%, Nandez-Gaston Pereiro 60%-40%, Pavoletti-Gagliano 60%-40%.

L’arbitro

Sarà il Sig. Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido l’arbitro di Sassuolo-Cagliari, gara in programma mercoledì 19 gennaio alle ore 17.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia. A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Stefano Del Giovane di Albano Laziale e il Sig. Gabriele Nuzzi di Valdarno. Il IV uomo sarà il Sig. Francesco Meraviglia di Pistoia. Al VAR ci sarà il Sig. Marco Serra di Torino, coadiuvato dal Sig. Sergio Ranghetti di Chiari.

I precedenti

Sassuolo e Cagliari si sono incontrate in 16 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio totale è di 10 pareggi, 3 vittorie del Sassuolo e 3 vittorie del Cagliari.

Sette delle ultime otto sfide tra le due squadre sono terminate in pareggio. Bomber dell’incontro è Marco Sau, che contro il Sassuolo ha segnato 5 gol. L’attaccante attualmente in forza al Benevento è seguito da Joao Pedro e Berardi, entrambi a quota 4.

Al Mapei Stadium il bilancio è di 2 vittorie del Sassuolo, 6 pareggi e una vittoria del Cagliari. L’unica vittoria del Cagliari al Mapei è arrivata in Coppa Italia, nel 2015.

In Coppa Italia c’è stata un’altra Sassuolo-Cagliari, disputata il 3 dicembre 2015 per il 4° turno e terminata con una vittoria rossoblù. Il gol che decise la partita fu di Marco Sau. Ecco gli highlights dell’ultimo Sassuolo-Cagliari, dello scorso novembre:

Sassuolo-Cagliari in tv

Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da Italia 1, canale 506 del DTT. Da questa stagione, Mediaset ha acquisito i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, strappandoli alla Rai. Il telecronista della partita sarà Roberto Ciarapica, mentre il commento tecnico sarà curato da Giancarlo Camolese.