FINALE – Primavera, Juventus-Sassuolo 2-1

Benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Sassuolo, gara valevole per la 6^ giornata di andata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma sabato 26 ottobre alle ore 13 allo “Juventus Center” di Vinovo.

LA CRONACA

14.53 FINISCE QUI! Non ha sortito effetto la punizione di Manzari all’ultimo minuto di recupero: è notte fonda per i neroverdi, che tornano a casa senza punti nonostante un buon secondo tempo.

90′ Sono cinque i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

86′ Capovolgimento di fronte con Aurelio che si fa tutto il campo palla al piede prima di servire Manzari al centro, ignorando Pinelli sulla sinistra. Il tiro del numero 10 è deviato in angolo da Israel.

83′ Si è un po’ affievolito il forcing del Sassuolo, a cui serve l’assalto finale per arrivare al pareggio.

81′ Nella Juve entra Abou per Sene.

76′ Ranocchia ha la peggio in un contrasto ed è costretto ad uscire: al suo posto, entra De Winter.

74′ Ultimo cambio nel Sassuolo: entra Shiba, esce Saccani.

70′ GOOOOOOLL SASSUOLO! Azione tutta in verticale sull’asse Mercati-Ripamonti-Pinelli, quest’ultimo, ex della partita, vince un rimpallo e serve Manzari nel cuore dell’area piccola, che deve soltanto insaccare alle spalle di Israel.

69′ Altri due cambi nel Sassuolo: dentro Simonetta e Pinelli, fuori Steau e Oddei. Esordio in Primavera per il mediano classe 2002.

66′ Doppio cambio nella Juve: entrano Da Graca e Gerbi, fuori Stoppa e Petrelli.

64′ Mercati è in giornata e si vede: prima si libera con uno slalom di due difensori servendo Ripamonti, poi tenta la girata al volo che termina di poco alta. Ottimo impatto con la partita per il centrocampista classe 2002.

62′ Pilati sbaglia un disimpegno, Stoppa recupera palla e fa partire il contropiede bianconero chiuso ottimamente dal ritorno di Bellucci.

55′ Ora il Sassuolo sta arrembando alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita: l’ultimo tentativo in ordine cronologico è di Aurelio, che colpisce Oddei con il suo mancino.

52′ Mercati si libera di un avversario con una finezza e serve Manzari in profondità: il capitano neroverde , però, è partito in fuorigioco.

51′ Ripamonti protegge bene palla e serve Marginean a rimorchio: tiro teso ma lento e impreciso, la palla termina fuori.

46′ Inizia il secondo tempo! Doppio cambio nel Sassuolo: entrano i 2002 Ripamonti e Mercati, escono Ahmetaj e Pellegrini.

13.47 Finisce il primo tempo a Vinovo: la Juventus conduce per 2-0 sul Sassuolo. Ai neroverdi, puniti nel loro momento migliore, servirà un’impresa per portare a casa dei punti.

42′ GOL JUVENTUS! Petrelli batte Russo, uscito fuori dai pali, con un mancino morbido. Non ci voleva questo 2-0 prima dell’intervallo

41′ Prima occasione vera per il Sassuolo: Manzari mette in mezzo un pallone interessante per Pilati, che arriva con un buon tempismo ma mette alto di poco.

40′ La fascia destra neroverde è molto attiva in questi minuti finali di frazione: Saccani guadagna una buona punizione messa in area da Manzari, la Juve spazza via.

36′ Brutto contrasto tra Sene e Saccani: i due restano a terra.

30′ Ammonito Manzari per un fallo su Anzolin.

28′ Manzari si incunea tra le linee della difesa della Juve, poi serve Pellegrini che non riesce a girare verso la porta di Israel. I bianconeri riescono a recuperare e interrompere l’azione.

24′ GOL JUVENTUS! Il vantaggio bianconero era nell’aria e arriva a metà primo tempo con Sene, che insacca di piatto destro un cross basso di Stoppa. Neroverdi costretti a rincorrere.

18′ Occasionissima per la Juventus! Manzari perde un contrasto in attacco dando il via al contropiede bianconero imbastito dal numero 10 Stoppa, che cerca e trova Petrelli sul secondo palo. Serve un miracolo di Russo per impedire l’1-0 dell’ex Cesena a botta sicura.

15′ Manzari cerca in profondità Oddei, ma il suo lancio è preda di Israel.

10′ Saccani recupera palla sulla trequarti e serve orizzontalmente Oddei, che scappa via a due difensori juventini guadagnando un calcio d’angolo.

7′ La Juve tiene il possesso di palla, senza però riuscire a creare pericoli dalle parti di Russo. I neroverdi agiscono di rimessa.

1′ Inizia la partita!

Il tabellino

JUVENTUS-SASSUOLO 2-1

RETI: 24′ Sene (J), 42′ Petrelli (J), 25’st Manzari (S)

JUVENTUS (4-3-3): Israel; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Bandeira, Leone, Ranocchia (31’st De Winter); Stoppa (21’st Da Graca), Petrelli (21’st Gerbi), Sene (36’st Abou).

A disposizione: Garofani, Raina, Vlasenko, Verduci, Salducco, Penner, Chibozo.

Allenatore: Lamberto Zauli.

SASSUOLO (4-3-3): Russo; Saccani (29’st Shiba), Pilati, Bellucci, Aurelio; Marginean, Steau (24’st Simonetta), Ahmetaj (1’st Mercati); Oddei (24’st Pinelli), Manzari, Pellegrini (1’st Ripamonti).

A disposizione: Vitiello, Nagy, Midolo, D’Alessio, Artioli, Martini.

Allenatore: Francesco Turrini.

Arbitro: Sig. Cudini di Fermo.

Assistenti: Sig. Maninetti di Lovere e Sig. Lattanzi di Milano.

Ammoniti: 30′ Manzari (S).