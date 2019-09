LIVE Parma-Sassuolo 0-0: consigli para un rigore al 73′

Buonasera a tutti i tifosi neroverdi, benvenuti sulla diretta di Parma-Sassuolo.

Il Parma ospita il Sassuolo per la quinta giornata di campionato. Neroverdi alla ricerca della prima vittoria in trasferta, Crociati reduci da due sconfitte consecutive e con soli tre punti raccolti nelle prime quattro gare. A Parma ci aspettiamo una gara divertente, entrambe le squadre mirano ad un solo risultato: la vittoria. Segui il live di Parma-Sassuolo con CanaleSassuolo.it che trasmetterà la diretta testuale dallo Stadio Tardini. Forza Sasol!

Diretta Parma-Sassuolo LIVE

0 – 0

78′ Secondo cambio per il Parma, esce Inglese, dentro Cornelius.

74′ Hernani dal limite dell’area, palla alle stelle.

73′ 0-0 CONSIGLI PARA IL RIGORE a Inglese, Strepitoso il portiere neroverde questa sera.

71′ Marinelli si reca al video. E’ RIGORE e cartellino giallo per Obiang.

69′ Silent Check, l’arbitro parla con la sala Var per un eventuale fallo di mano di Obiang in area nell’azione del calcio d’angolo precedente.

66′ Secondo cambio per il Sassuolo, esce Boga, dentro Defrel

66′ Cambio Parma, esce Scozzarella, dentro Brugman

63′ GOL PARMA, ANZI NO! L’arbitro ha segnalato una posizione di fuorigioco di Gervinho. Secondo gol annullato all’attaccante ivoriano.

62′ Ci prova Traorè dalla lunga distanza, palla alla destra della porta.

60′ Berardi dalla distanza, tiro potente ma centrale, Sepe costretto a metterla in angolo.

57′ Contropiede Parma, Chiriches è attento e intercetta il cross per Inglese.

52′ Occasione Sassuolo, imbucata di Berardi per Boga che si trova a tu per tu con Sepe, il tiro finisce tra le braccia del portiere gialloblù

51′ Gioco fermo, Barillà a terra per una gomitata ricevuta da Magnenelli.

48′ Calcio d’angolo per il Sassuolo, la difesa del Parma libera l’area.

46′ INIZIO SECONDO TEMPO, subito un cambio nel Sassuolo, esce Locatelli dentro Traoré.

Il primo tempo tra Parma e Sassuolo finisce con il risultato di 0-0. Partita divertente al Tardini, il Sassuolo parte subito benissimo, ma poi è il Parma a trovare le occasioni migliori per portarsi in vantaggio con Gervinho in splendida forma, Nel Sassuolo provvidenziale Consigli in almeno un paio di occasioni.

45’+4 FINE PRIMO TEMPO

45’+3 Occasione Parma, ripartenza con Gervinho che si lancia verso l’area di Consigli, il numero 47 è attento e para.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

43′ NON E’ GOL, Marinelli dopo aver visto le immagini al VAR conferma il fallo su Magnanelli, gol annullato e punizione per il Sassuolo

42′ GIoco fermo, l’arbitro chiama il VAR

41′ GOL PARMA , segna Gervinho, ma il Sassuolo protesta per un fallo su Magnanelli non sfischiato.

37′ Contropiede Parma 3 contro 3, Kulusevski fa tutto bene ma al momento del tiro si allunga troppo il pallone e Consigli lo anticipa. Buona occasione per i padroni di casa.

34′ Dopo qualche minuto in cui si è giocato prevalentemente a centrocampo, il Parma prova l’incursione in area neroverde con Inglese, il sito tiro finisce tra le braccia di Consigli.

30′ E’passata mezz’ora di gioco e risultato ancora fermo sullo 0-0. Le occasioni più pericolose sono state a favore del Parma.

26′ Combinazione Berardi-Obiang, quest’ultimo prova a sorprendere Sepe con un pallonetto, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa.

23′ Ripartenza Sassuolo, Boga si porta al limite dell’area gialloblù, serve Caputo con un diagonale, il tiro di Ciccio impatta su un difensore e finisce oltre la linea di fondo, Angolo per il Sassuolo.

21′ Ci prova Kulusevski da fuori area, la palla finisce abbondantemente fuori.

20′ Boga sbaglia il passaggio e regala la palla ad Inglese che tira verso la porta di Consigli, tiro deviato in angolo.

19′ Ammonito Gervinho per simulazione, l’attaccante si tuffa in area, l’arbitro non abbocca ed estrae il giallo.

16′ Gervinho semina il panico nella metà campo del Sassuolo, l’attaccante drible due giocatori del Sassuolo, si porta sul fondo e mette la palla al centro, Consigli attento blocca la palla.

15′ Berardi dalla distanza, il suo tiro potente ma centrale viene parato da Sepe

14′ Angolo per il Parma, il tiro di Scozzarella viene liberato dal Sassuolo.

13′ Dopo un buon inizio del Sassuolo, il Parma inizialmente guardingo inizia a farsi vedere nell’area neroverde, sono dei crociati le azioni più pericolose di questi primi dieci minuti di gioco.

12′ Leggerezza di Chiriches che si lascia superare da Gervinho, un miracolo di Consigli salva il Sassuolo.

11′ Occasione Parma, ancora Scozzarella che serve Gervinho, Consigli si fa trovare pronto e para.

9′ Scozzarella impegna Consigli che è costretto ad un doppio intervento, buona occasione del Parma in ripartenza.

7′ Gioco tutto nella metà campo dei padroni di casa, è il Sassuolo a fare la partita in questa frazione di gioco.

4′ Buona la partenza del Sassuolo che appena si tirtova con la palla al piede parte verso l’area avversaria.

2′ Ci prova Berardi da fuori area, tiro debole che non impensierisce Sepe.

1′ Subito il Sassuolo in avanti che guadagna una punizione sulla fascia sinistra.

FISCHIO D’INIZIO Primo pallone giocato dal Sassuolo.

20.57 Le due formazioni rientrano in campo, Sassuolo in maglia blu, mentre il Parma indossa la casacca crociata.

20.45 Squadre rientrate negli spogliatoi.

20.20 Squadre in campo per il riscaldamento, poco più di mezz’ora al fischio d’inizio di Parma-Sassuolo

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PARMA-SASSUOLO

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

A disp: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Brugman, Sprocati, Karamoh, Cornelius.

All. Roberto D’Aversa

SASSUOLO: Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Toljan; Obiang, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

A disp: Pegolo, Peluso, Tripaldelli, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos, Mazzitelli, Bourabia, Duncan, Traorè, Raspadori, Defrel.

All. Roberto De Zerbi

La diretta inizierà alle ore 19:30 con le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo

Parma-Sassuolo, formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo verranno comunicate dalle due società a circa un ora dall’inizio della gara, resta connesso su CanaleSassuolo.it per conoscere in tempo reale le scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni di Parma-Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Magnanelli, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo, Boga.

A disposizione: Pegolo, Russo, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Tripaldelli, Romagna, Bourabia, Duncan, Traorè, Mazzitelli, Ghion, Defrel, Raspadori

All. Roberto De Zerbi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Scozzarella, Sprocati, Karamoh, Cornelius.

All. Roberto D’Aversa

Parma-Sassuolo: le dichiarazioni alla vigilia del match

Roberto De Zerbi: “La sfida contro il Parma è importante, vogliamo fare punti in trasferta e dare continuità di risultati. Non so il tipo di partita che farà il Parma, hanno cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, cambiano molto”. Leggi > La conferenza di De Zerbi alla vigilia di Parma-Sassuolo.

Roberto D’Aversa: “Dobbiamo riscattarci. Il Sassuolo è una squadra molto preparata, con un allenatore capace e con giocatori di qualità. Per fare risultato ci vogliono determinazione e cattiveria quando difendiamo e lucidità e serenità quando siamo noi a costruire il gioco, non dobbiamo cercare l’obiettivo con quell’ansia che ti può portare a errori tecnici e di equilibrio”.

Diretta Parma-Sassuolo TV e Streaming

Parma-Sassuolo sarà trasmessa da Sky, per gli abbonati ci saranno due canali a disposizione: canale satellitare Sky Sport 253, oppure sul digitale terrestre sul canale 484. La cronaca della gara è stata affidata al giornalista Geri De Rosa, accompagnato dal commento tecnico di Renato Maccarelli.

La diretta di Parma-Sassuolo sarà disponibile anche in diretta streaming sull’App Sky Go, per gli abbonati Sky, o collegandosi a Now TV, il canale TV prevede la possibilità di sottoscrivere abbonamenti anche giornalieri.

L’ultima volta al Tardini – Video Parma-Sassuolo 2-1

L’ultimo precedente tra Parma e Sassuolo al Tardini, risale alla scorsa stagione, il 25 Dicembre 2018, la gara terminò con il risultato di 2-1 a favore dei Crociati, a decidere il match i gol di Gervinho al 6′, il raddoppio di Bruno Alves al 25′ e per il Sassuolo il gol di Babacar al 36′ su calcio di rigore. Di seguito il video con gli highlight della partita. (Se non riesci a vedere il video, clicca qui)